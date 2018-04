Nzonzi se disculpa por su salida

Steven Nzonzi se ha disculpado por su salida de anoche después de perder la final de la Copa del Rey. En un vídeo difundido por el club, Nzonzi ha pedido perdón: "Quiero pedir disculpas a la afición del Sevilla. He cometido un error porque he salido después del partido. Es difícil para todo el mundo, para nosotros también. No estábamos contentos con los que hemos hecho. Para el jugador también es difícil, jugamos cada tres días. Vivo solo, voy a entrenar y vuelvo a casa. Estoy siempre en casa. Ayer estaba mi familia y mis amigos y he salido. Lo más importante es la salud. Si estamos bien de salud la vida no va mal. Es un día difícil, hemos llegado a la final y seguimos trabajando".