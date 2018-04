Pareja explica su incidente y pide disculpas al sevillismo

Nico Pareja ha sido uno de los protagonistas en la estación de Atocha, donde se ha enfrentado a un aficionado del Sevilla. El jugador ha explicado el incidente en su cuenta de Twitter y ha pedido disculpas.



"Quiero disculparme con la afición por lo que el altercado en la estación, pero una persona a venido a faltarme el respeto delante de mi mujer y mis hijas y sólo le he dicho que nosotros somos los más jodidos. Llevo muchos años en este club y nunca he tenido un problema", ha señalado el capitán del Sevilla.



El jugador ha reconocido que no poder jugar le está "afectando", pero también ha insistido en que no era justificable la actitud de ese aficionado: "Una persona sola no representa la afición que tenemos, no he podido luchar en el campo y sin duda eso me está afectando y por eso uno está más jodido de lo normal. Vuelvo a reiterar mis disculpas a la afición por esto. Pero como padre no podía permitir eso".



El futbolista apuesta por seguir trabajando para superar la decepción por haber perdido la final: "Soy y seré sevillista siempre y las derrotas me duelen tanto como ustedes pero no tenemos más opción que seguir peleando para revertir esta situación".





