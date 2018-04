Óscar Arias habla de su futuro, el de Montella, el de Nzonzi...

Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, ha repasado la actualidad de la primera plantilla tras la imagen mostrada en la dolorosa derrota de la final de Copa ante el Barça y las consecuencias que esta ha traído como las feroces críticas de la afición y la reunión de ayer con el técnico Vincenzo Montella. "El fútbol tiene estas cosas, después de hacer un torneo copero magnífico hemos llegado a la final con un mérito enorme, una ilusión tremenda, y en un partido hemos tirado por tierra todo el buen trabajo y hemos dado una sensación muy pobre y muy triste de lo que tiene que ser un equipo compitiendo en una final y de un club como el Sevilla. No hemos sabido estar a la altura, tenemos que analizar bien lo que ha pasado", ha dicho en Radio Marca sobre el partido del sábado.

Cuestionado sobre si esperaba un partido así, Arias ha comentado: "Cuando juegas contra el Madrid, el Barça, el Bayern o el Manchester United siempre pueden ocurrir estas cosas, tú puedes perder porque las diferencias están para algo en el fútbol y el Barça tiene una entidad mundial, es normal que te pueda ganar, pero la sensación que dimos nosotros de no entrar en el partido, de no encontrarnos nunca, de no disputar y estar detrás de ellos en todos los niveles es lo que nos ha sorprendido a todos. Piensa lo que significa para un futbolista conseguir un título de Copa ante un Barcelona pero la realidad es que en el partido no fuimos capaces"

En cuanto al futuro de Vincenzo Montella, el director deportivo del Sevilla ha pedido calma y no tomar decisiones en caliente: "Hay que tener en cuenta las circunstancias, analizar y estudiar todo para tomar las mejores decisiones posibles. No podemos tomar una decisión por una sensación que genera un partido como este y que eso se lleve por delante todo lo demás. Ha sido un partido pésimo, horroroso, no tiene justificación, pero creo que más allá de la imagen de esa final hemos hecho un torneo de Copa fantástico aunque lo tiramos por tierra el sábado. En Champions hemos llegado a cuartos, es verdad que eso nos ha pasado factura en la Liga donde no estamos a la altura que quisiéramos pero ahí estamos luchando por una plaza europea. Hay que analizar lo que ha fallado y trabajar para mejorar".

Insistiendo en la figura del técnico y preguntado sobre si el italiano se sentará en el banquillo el próximo viernes ante el Levante, Arias ha dicho: "Creo que no hay nada que haga pensar lo contrario. Montella es nuestro entrenador, él nos llevó a la final de Copa y a los cuartos de Champions, con el que estamos peleando en la Liga. Ayer nos reunimos porque el consejo tenía inquietud y malestar tras lo vivido. Quería hablar con nosotros para ver la situación y cerra filas para trabajar en los cinco partidos que quedan".

Con respecto a su propio futuro y si se ve en el Sevilla la próxima temporada, el onubense ha declarado: "Por supuesto, tengo contrato en vigor, estoy con la fuerza y la confianza suficiente para seguir adelante. Este año ha sido muy complejo a muchos niveles y un muchísimos aspectos. A pesar de ello, creo que cuando termine la temporada y si conseguimos estar en Europa como confiamos, creo que habrá sido una temporada buena. No se nos pasa otro escenario que estar en Europa".

También se ha referido el director deportivo a la salida de Nzonzi tras la final de Copa: "Es una mala decisión, son situaciones que hay que manejar con más inteligencia. Hay que entender que es un chico que vive solo en Sevilla, no está su familia con él y después de un partido horroroso, tenía a su familia allí y decidió salir con su entorno. Evidentemente tomó una mala decisión, él ya ha pedido perdón que es importante. Tampoco vamos a volvernos loco con esto. La afición está muy enfadada con toda la razón del mundo, por eso él ha pedido perdón porque se ha dado cuenta que ha cometido una imprudencia pero Steven está totalmente comprometido".

Arias también ha reconocido el apoyo de Monchi en estos momentos difíciles. "Monchi además de sevillista es amigo, él está siempre preocupado por lo que acontence aquí en Sevilla, después de un varapalo como el del otro día estuvo cercano como suele ser, nos trasladó su apoyo y ánimo", ha dicho el dirigente, para por último hablar de la posibilidad de un cambio de estilo para la próxima temporada: "Creo que todos los estilos son válidos si te rodeas de los jugadores y técnicos adecuados. Hay grandes clubes que compiten al máximo nivel con diferentes estilos de juego. Hoy en día, los equipos que quieren estar arriba deben tener jugadores de primer nivel y esos jugadores son los que controlan el juego. Hay otros mucho más físicos a los que también les va bien, creo que en el término medio está la virtud, a lo mejor tenemos que buscar eso, ser aguerridos y manejar el fútbol de esa manera".