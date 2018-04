Castro: "Ya hemos hablado con Caparrós y trabajará con nosotros el próximo curso"

(ACTUALIZACIÓN) Minutos después de dar una rueda de prensa en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán y declarar que el retorno de Caparrós "podría ser", el presidente del Sevilla Fútbol Club, José Castro, fue mucho más contundente durante sus declaraciones para el programa 'El Transistor' de Onda Cero, donde poco a poco fue a más hasta reconocer que está todo prácticamente cerrado: "Caparrós va a estar con nosotros la próxima temporada. Ya hemos hablado con él y ya veremos cual será su labor. Colaborará con nosotros, pero aún no puedo adelantar nada más"



Confirmada la destitución de Óscar Arias como director deportivo a final de temporada, el presidente del Sevilla José Castro también se refirió a la posibilidad de que Joaquín Caparros entre a formar parte del organigrama sevillista, bien como recambio de Arias o bajo otro cargo. Una opción que el mandamás sevillista reconoció factible.

"No tenemos todo claro y estamos estudiando las cosas no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Estamos pensando una reestructuración de varias áreas y entre ellas está la deportiva. Lo de Joaquín podría ser", aseguró José Castro, quien espera tener un director deportivo en no más de un mes.

Sobre Montella, quien acabará la temporada en el banquillo sevillista, estando aún por ver qué ocurrirá la próxima temporada, resaltó su compromiso: "El domingo, cuando llegamos de Madrid, estuvimos reunidos durante tres horas y lo que nos ha demostrado y dicho es que él está con fuerza, ánimo y mucha capacidad. Está confiado plenamente en que va a levantar al equipo para clasificarlo a Europa. ¿Un revulsivo? El revulsivo es la propia plantilla, que ayer estuvo reunida. Quieren sacar esta situación adelante junto al cuerpo técnico. Sabemos que la imagen en la Copa fue malísima. Vamos a esperar a que termine la temporada y luego ya decidiremos. Ha habido unanimidad en cuanto a la decisión sobre Montella en el consejo. La realidad es que lo del sábado en la final fue muy fuerte. Es una realidad palpable; teníamos toda la ilusión y jugamos un partido deplorable. La gente está enfadada, como yo. En cualquier caso, el Sevilla tiene un sentimiento que hace que la gente se extralimite un poco. En el consejo tenemos que trabajar con la cabeza fría porque si no no podríamos seguir adelante".