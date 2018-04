La hoja de reclamación de un socio sevillista tras la final de Copa

Tras la bochornosa derrota del Sevilla en la final de la Copa del Rey, muchos fueron los aficionados que increparon al equipo, tanto en la estación de Atocha, como en la de Santa Justa en su llegada a la capital andaluza.

Todavía enojado con el partido del pásado sábado, el socio 4.762 del Sevilla, Jaime García, decidió presentarse en el Sánchez Pizjuán ayer para poner una queja formal al club, debido a los hechos acontecidos en el Wanda Metropolitano, tal como recogía 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'.

"A la primera plantilla del Sevilla, deciros que nos habéis humillado, os habéis reído de nosotros y habéis jugado con nuestros sentimientos. No merecéis llevar esta camiseta. El espectáculo fue dantesco dentro del campo. Lo que habéis hecho fuera con los aficionados no tiene nombre, Os habéis reído de padres, hijos y abuelos. Pedid perdón. No merecéis llevar este escudo".