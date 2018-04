Montella acabará la campaña y Óscar Arias dejará de ser director deportivo

El presidente del Sevilla, José Castro, anunció en la noche de este martes que el consejo de administración decidió que el actual director deportivo, Óscar Arias, no seguirá en el cargo la próxima temporada y que el entrenador, el italiano Vincenzo Montella, se mantendrá al frente de la plantilla.

Castro, que atendió a los periodistas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a la conclusión de la reunión del consejo de administración, comentó que Arias no seguirá en su cargo cuando el próximo 20 de mayo concluya la temporada y que mientras seguirá en sus funciones.

También anunció que Montella, que llegó el pasado diciembre en sustitución del argentino Eduardo Berizzo, seguirá hasta la conclusión de la temporada, para la que restan por disputar cinco jornadas de LaLiga Santander, y que "una vez que concluya" decidirán sobre su futuro.

Castro ya el pasado domingo dijo a los periodistas, a la llegada a Sevilla tras el rotundo 5-0 con el que acabó la final de la Copa del Rey disputada el sábado ante el Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, que la imagen ofrecida por el equipo fue muy pobre y que este martes el consejo de administración se reuniría para "tomar medidas".

El presidente, tras la reunión del consejo, que duró unas cinco horas, explicó que "este año han habido errores que se deberán subsanar" y que para eso los dirigentes tiene "la responsabilidad".

Comentó que ha sido "una temporada extraña, con altibajos" y que por ello han considerado "que la planificación no ha sido la adecuado", con lo que se ha "tomado la decisión" de que no siga en el cargo Óscar Arias, quien la pasada primavera pasó de secretario técnico a director deportivo una vez que Ramón Rodríguez 'Monchi' anunció que no seguiría en el cargo para irse al Roma.

El dirigente relató, en el caso de Montella, que el mismo domingo estuvieron reunidos unas tres horas con él y que el técnico italiano les transmitió que "está con muchas fuerza y ganas y en la tesis de que está preparado y confiado en que el equipo estará en Europa la próxima temporada", y que esa "confianza es la que le ha transmitido al consejo de administración".

"De momento vamos a terminar esta temporada y después decidiremos", dijo Castro sobre Montella, y añadió que la decisión de su continuidad hasta la conclusión de la campaña la tomó el consejo de administración "por absoluta unanimidad".

También desveló que la plantilla de jugadores y técnicos estuvo reunida el lunes, en el día programado del descanso, y que ellos son "el revulsivo para sacar la situación adelante", en alusión a que el equipo acabe finalmente la liga en puestos europeos.

Castro insistió en que "la realidad es que lo del sábado, en la final, fue muy fuerte" y que es "para que la gente -aficionados- esté enfadada".

"El Sevilla es un sentimiento que hace que la gente se extralimite un poco, pero tenemos que seguir con la cabeza fría", dijo el presidente, quien también se sintió con fuerzas para seguir en su cargo "mientras que los accionistas confíen" en él.

Castro subrayó que "no hay que olvidar que el equipo llegó a los cuartos de la Champions y a la final de Copa, mientras que otros la vieron por televisión".

Sobre el asunto del centrocampista francés Steven Nzonzi, quien el domingo reconoció que cometió "un error" por su salida nocturna del sábado en Madrid tras el 5-0 encajado y que pidió "disculpas a la afición" por ello, dijo que "se le ha abierto expediente y éste tiene su curso".

Castro, preguntado por la posibilidad de incorporar a la dirección deportiva del club a Joaquín Caparrós, afirmó que se va a efectuar una "reestructuración" en esa parcela "con varias altas" y que el técnico utrerano "podría ser" una de ellas.

Estas decisiones de consejo llegan en medio de un malestar en la afición sevillista tras la pobre imagen ofrecida ante el Barcelona, lo que motivó el domingo algunos incidentes, como el del central argentino Nico Pareja, quien se encaró con un seguidor en la estación de Atocha de Madrid en el regreso a Sevilla, y que ya en la estación de Santa Justa algunos hinchas también reprocharan a los jugadores lo que hicieron el sábado en el Wanda Metropolitano.