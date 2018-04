Movimientos para tomar la decisión

La crisis en Nervión se ha disparado en todos los frentes y, desde la vergonzante derrota contra el Barcelona en la Copa, el club es un polvorín que en las últimas horas ha generado todo tipo de rumores acerca del futuro inmediato. José Castro anunció el domingo en su llegada a la capital hispalense procedente de Madrid que el consejo se reunirá hoy para tomar las decisiones pertinentes de cara a las últimas cinco jornadas de Liga.

Una vez agotada la bala copera, el Sevilla se juega su futuro en Europa en un dramático epílogo liguero y, a día de hoy, pocos creen que Montella puede levantar a un equipo en plena depresión. En la planta noble lo saben y ayer fue un día frenético en las oficinas de la entidad, valorando todos los escenarios posibles para tratar de tomar la determinación más correcta en la cumbre de hoy en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así, Castro ya conoce el punto de vista del propio Montella, pues el domingo se sentaron en el estadio junto a Jesús Arroyo y Óscar Arias, una cita que, a priori, se iba a producir ayer, pero que se adelantó porque el entrenador se marchó a Milán el mismo domingo para aprovechar los días de descanso, gesto que no ha gustado nada ni en el seno de la entidad ni al sevillismo, ya que se ha quitado de en medio en el momento más delicado, lo que cuestiona considerablemente su compromiso.

El de Pomigliano D'arco regresa esta noche y hoy conocerá lo que ha decidido el consejo, aunque Óscar Arias, ya sin crédito en Nervión, señaló que no había motivos para que Montella no se sentara el viernes en el banquillo. Sea como fuera, el Sevilla ha sondeado las distintas posibilidades por si finalmente destituyen al transalpino y el nombre que suena con más fuerza es el del Caparrós. A última hora de ayer, fuentes cercanas a las dos partes aseguraron a este diario que no se había producido ninguna negociación al respecto, si bien el entrenador está muy al corriente de las intenciones de su paisano José Castro, con el que ya ha conversado en otras ocasiones sobre sus opciones de volver.

Según ha podido saber ED Caparrós podría ocupar el próximo curso un puesto que le convertiría en la mano derecha de Castro, como coordinador desde División de Honor hasta el fútbol profesional. Si se apostara por él para estos últimos cinco partidos, cuando termine el curso pasaría a ese nuevo cargo. De momento todo queda pendiente de lo que ocurra hoy en la reunión del consejo, condicionada por las gestiones que realizaron ayer el equipo directivo, si bien una de las opciones es que todo se quede como está hasta el final.



Antonio Álvarez "no podría decir que no"

Durante el día de ayer surgió el nombre de Antonio Álvarez como opción para ocupar el banquillo nervionense en lugar de Vincenzo Montella e incluso se llegó a decir que el marchenero había rechazado la propuesta que José Castro le había puesto sobre la mesa.

No obstante, el mítico exjugador del Sevilla se apresuró a desmentir esas informaciones y se mostró muy molesto, asegurando a través de sus redes sociales y también en Canal Sur Radio que nadie de la entidad había contactado con él. Es más, afirmó que en caso de que le ofrecieran el banquillo en ningún caso diría que 'no' a sus colores. "Sólo tengo que decir que nadie del club me ha dicho nada. ¿Cómo podría decir que no al Sevilla?", comentó Antonio Álvarez, que ya dirigió al equipo en la temporada 09/10 como relevo de Jiménez -clasificó al equipo para la Champions y ganó la final copera- para luego iniciar un proyecto con su sello que duró poco después de caer en la previa de la máxima competición europea. Por ende, Antonio Álvarez permanecerá como director de la Escuela de Fútbol Antonio Puerta.