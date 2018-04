Los fichajes de Óscar Arias

Tras la reunión del consejo de administración del Sevilla FC y la posterior rueda de prensa del presidente José Castro, el periplo de Óscar Arias como director deportivo hispalense tiene fecha de caducidad en junio. El onubense no tomará parte en las decisiones de la planificación para la próxima temporada y ya no llegarán más incorporaciones con 'su firma'.

Durante este curso, la gestión y los fichajes de Arias han sido muy criticados. Lo cierto es que las contrataciones que llevó a cabo el que fue la mano derecha de Monchi no han dado el rendimiento esperado y la plantilla, en ocasiones, se ha visto limitada y con carencias en algunas posiciones. Repasando uno por uno los fichajes de esta campaña, se puede ver el poco protagonismo de estos en el equipo.

Éver Banega: El retorno de un baluarte

Uno de los fichajes acertados, aunque hay que decir que se hizo sobre seguro. El argentino regresó por casi ocho millones de euros tras pasar un año en el Inter de Milán y se sabía que iba a dar un buen rendimiento tras su primera etapa en Nervión.

Guido Pizarro: Sale mal parado en la comparaciones

Llegó del Tigres mexicano por una cantidad cercana a los nueve millones. 'El Conde' no ha sido del gusto de la afición y su comparación con Steven N'Zonzi tampoco le ayuda.

Luis Muriel: Altas expectativas y bajos números

Aterrizó en Sevilla con la pesada losa de ser el fichaje más caro de la historia del club, que pagó 20 millones de euros a la Sampdoria por su traspaso. El colombiano no gozó de la confianza de Berizzo y luego con Montella ha jugado más, aunque sus estadísticas goleadoras siguen muy lejos de lo que se esperaba de él.

Sebastien Corchia: Desafortunado con una larga lesión

El defensa francés, comprado al Lille por unos cinco millones, era la apuesta para el lateral derecho. Las lesiones le han dejado fuera del equipo, aunque tampoco encandiló en los partidos que jugó.

Nolito: No se hace un hueco en el once

Fichado del Manchester City por algo menos de nueve millones. El de Sanlúcar no parece tener opciones de saltar del banquillo al once titular. Se esperaba algo más de un jugador que llegaba con el aval de haber sido internacional con España.

Jesús Navas: La vuelta del hijo pródigo

Otro viejo conocido del Sánchez-Pizjuán. El canterano firmó tras acabar contrato con el Manchester City, llegando libre y a coste cero. De los mejores fichajes, ya que se ha adaptado bien a la posición de lateral derecho, pero tampoco fue una apuesta arriesgada.

Simon Kjaer: Una trayectoria marcada por las lesiones

El central danés llegó para reforzar el centro de la zaga procedente del Fenerbahçe por más de 12 millones. Cuando ha jugado su rendimiento ha sido bueno, el problema ha sido la irregularidad que ha tenido en el juego del equipo como consecuencia de las lesiones que ha sufrido durante esta temporada.

Lionel Carole: Le dejaron sin ficha

El francés llegó cedido por el Galatasaray para reforzar la posición de lateral izquierdo. El club anunció el 1 de febrero que se quedaba sin dorsal y no jugaría más. Sus pocas actuaciones han sido testimoniales. El Sevilla tenía una opción de compra por cuatro millones.

Johannes Geis: Aportación anecdótica

Otro jugador cedido, en este caso por el Schalke 04. Los nervionense tuvieron que pagar dos millones por el préstamo y también se guardaron una opción de compra por otros siete. El alemán, que ya jugó poco con Berizzo, ha visto muy mermados sus minutos de juego desde la llegada de Montella al banquillo.

Guilherme Arana: Prácticamente un desconocido

Primer fichaje de invierno del Sevilla. El Corinthians lo vendió por la cantidad de nueve millones más uno por objetivos. Otro lateral izquierdo, que ha jugado tan solo tres partidos desde que está en el equipo.

Miguel Layún: Polémica con el Betis y poco más

El mexicano llegó a la ciudad envuelto en la polémica por su espantada con el Betis para fichar con el eterno rival. Cedido por el Oporto con una opción de compra de entre cuatro y cinco millones. El lateral, que ha sido colocado por Montella por la derecha generalmente aunque también puede actuar por la izquierda, no ha despertado mucho entusiasmo entre la afición.

Roque Mesa: Presencia testimonial

El canario fue cedido por el Swansea con una opción de compra por diez millones de euros. Aunque se tenían puestas muchas expectativas en él, tan solo ha jugado tres partidos, uno como titular, ninguno de ellos completo.

Sandro Ramírez: Muchas ganas pero pocas oportunidades

Procedente del Everton en forma de cesión. El canterano del Barcelona ha gozado de pocos minutos para demostrar de lo que es capaz, aunque cada vez que ha tenido la ocasión de jugar lo ha hecho con muchas ganas de enseñar su fútbol.