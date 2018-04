Montella, sobre Arias, Ganso, Nzonzi y las 'cinco finales'

La esperadísima rueda de prensa de Montella no ha dejado a nadie indiferente. El técnico italiano, tras ser ratificado por José Castro, a priori, hasta final de temporada, ha sido cuestionado por todos los asuntos y se ha mostrado molesto por lo que se ha dicho sobre su viaje a Italia. Estos son los asuntos que ha abordado el 'Aeroplanino':

Su viaje a Italia

"He leído algunas cosas que no son verdad. No es verdad que me haya ido dos días. Tenía un asunto personal, un compromiso firme. Me han autorizado para volver a Milán un día. El martes hemos trabajado. Yo estoy muy, muy motivado y tranquilo. He visto al equipo con muchas ganas para cambiar los últimos resultados. Tenemos un partido importante para lograr el objetivo de entrar en Europa".

La destitución de Arias

"Tengo una buena relación con Óscar. Es un buen profesional, pero no puedo comentar decisiones del club. Creo que nos podrá ayudar de aquí al final de la temporada".

La crispación de la afición

"En todas partes es igual: cuando hay una gran ilusión y no se logra lo deseado, todo se vuelve negativo. Entiendo la respuesta de la afición, pues nosotros también estábamos ilusionados. El domingo analizamos la situación y yo mostré mi confianza en que la temporada va a terminar bien. Cada uno tiene su opinión, pero para mí no es una temporada mala. Cuando ganas, eres el mejor y cuando pierdes, el culpable, pero yo tengo que manetener el equilibrio".

Sus errores

"No siempre estoy contento con mi trabajo, pero cada decisión la he tomado con un pensamiento lógico. Era complicado formar un equipo cada tres días. Este año hemos fallado en una competición. Hemos pagado en LaLiga el esfuerzo de otras competiciones, pero el Sevilla ha jugado unos 17 partidos más a estas alturas que otros equipos. ¿Que no he cambiado el equipo? De verdad que no lo entiendo. He cambiado mucho, pero también hay que dar continuidad. No se puede cambiar en cada partido 4-5 jugadores. El equipo se quedaría sin identidad. Los jugadores han entendido bien el momento y tienen ganas de cambiar esta situación. Ahora tendremos un partido cada semana, excepto el del Real Madrid, y así será más fácil prepararlos que cada tres días. Debemos jugar con equilibrio y tranquilidad. Pero eso es pasado. Ahora tenemos que estar unidos, pues será más fácil llegar a Europa. Después el club tomará sus decisiones. Demos apoyo a los jugadores".

¿Seguirá hasta el final de LaLiga?

"Estoy tranquilo. Tengo ganas para este viernes y de acabar la temporada. Confío en mi trabajo. La gente tiene razón. Hemos hecho partidos muy, muy malos... Alguna vez, nosotros nos podemos equivocar. Por ejemplo, en el partido ante el Barça parecía que el equipo no había corrido, pero los datos dicen que el Sevilla corrió más que el Barça, en distancia total, velocidad... El equipo perdió la confianza, simplemente".

El asunto de Nzonzi

"He hablado con él y con el grupo. Nzonzi se ha equivocado. Ha cometido un error grave, pero ha pedido disculpas a los compañeros y la afición. Para mí, está olvidado. Es más un asunto del club, porque no puede ser todo del entrenador".

Las 'cinco finales'

"Todo depende de nosotros. El Sevilla puede ganar cuatro de estos cinco partidos, si tenemos ganas y estamos unidos. Si vemos sólo lo malo, nos vamos todos a casa".

Sobre Ganso

"Ganso es un jugador con un grandísimo talento. No se ha entrenado con el equipo porque tenía un problema. Tenía que trabajar 40 días para ponerse a punto. ¿Un problema físico? No lo sé. Él no se ha entrenado durante tres meses. Ahora se está entrenando y está disponible. Lo que yo sabía es que estaba lesionado. Después, no sé...".