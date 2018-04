Velázquez: "Vamos con cero confianzas al partido contra el Sevilla Atlético"

Julio Velázquez, entrenador del Alcorcón, declaró este jueves que espera un " partido muy duro y muy difícil" frente al Sevilla Atlético, un rival que "no tiene nada que perder" por su posición de colista y ante el que van "con cero confianzas".

El Alcorcón es decimoquinto clasificado con 43 puntos, solo cuatro por encima del descenso que marca el Córdoba, mientras que el Sevilla Atlético es colista con 23 y está virtualmente descendido. "Muchas veces las temporadas no se dan como uno quiere, pero ellos son un equipo con individualidades muy interesantes y seguramente algún jugador lo veamos la próxima temporada en Primera y a muchos en Segunda", dijo Velázquez, en rueda de prensa.

"Hace quince días el Granada no consiguió la victoria contra ellos y ahora son un equipo que no tiene nada que perder. Los jugadores quieren y se tienen que mostrar para dejar las capacidades que tienen y nosotros vamos con cero confianzas", confesó. " Hay que saber lo que somos. Cuando bajamos un peldaño esos niveles de intensidad tenemos las de perder. Vamos con ilusión, optimismo, humildad y mucho rigor. No hay que presuponer nada, sino que será un partido muy duro y muy difícil", apuntó.

El Alcorcón afronta el partido tras empatar la pasada semana en Santo Domingo contra Osasuna y encadenar tres encuentros seguidos sin ganar. "Las sensaciones después del último partido han sido muy positivas y han reforzado al colectivo. Las sesiones que hemos hecho han sido buenas y aún nos queda la del viernes por la tarde en Sevilla. Afrontamos el choque con optimismo y con la idea de ser competitivos para que eso nos lleve a estar en disposición de ganar", concluyó.