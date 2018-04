Franco Vázquez: "Hay equipo para meternos en Europa"

Franco Vázquez volvió a parecer ese futbolista indolente que se pasea por el campo. Seguramente, corrió mucho, pero no le lució nada, como al resto de sus compañeros. El equipo es un desastre y todo se ve muy oscuro...

"Ha sido un partido parejo. Hemos tenido opciones para irnos con ventaja en el primer tiempo y ellos en el segundo encontraron más portería que nosotros. No sé si son justos vencedores, pero a nosotros las cosas no nos salen bien", se defendió el 'Mudo', quien realizó este particular análisis de lo ocurrido: "En el primer tiempo ellos apenas llegan, supimos reaccionar y terminamos muy bien, muy vivos. Ya con ellos con ansias de ganar y nosotros sin encontrar espacios, nos vamos con la derrota",

En definitiva, el ex del Palermo reconoció que no atraviesan "un momento fácil después de la última racha". Cree, sin embargo, que "hay equipo para llegar a clasificarse a Europa en los últimos partidos" que quedan. "Nos falta concretar las opciones porque llegamos bien el área y quizás nos esté faltando un poco de suerte o situaciones que en otros momentos sí nos han acompañado", añadió.