Viaje al pasado de Roque Mesa

Roque Mesa entró en la lista de Vincenzo Montella para el desplazamiento a Valencia, lo que para él supone un viaje al pasado, un reencuentro con una época vital para su carrera. No en vano, el centrocampista grancanario visita el estadio donde se forjó como futbolista, ya que fue el Levante el club que le ofreció la oportunidad en su adolescencia de creer en el sueño de convertirse en profesional y donde pasó cinco años, de los 15 a los 19. Una etapa de la que el centrocampista natural de Telde guarda muy buen recuerdo y que rememoró en palabras para el diario ´Canarias 7´.

"En el Levante viví un momento clave como jugador joven, allí fue donde me crié, donde aprendí muchas cosas y pasé la adolescencia. Tengo muchos recuerdos como futbolista. Aprendí mucho, tengo buenos recuerdos de este club. Estaba en el Telde y un agente me trajo aquí para hacer unas pruebas y me quedé, comenzando mi andadura. Mi adolescencia la pasé en el Levante, de los 15 a los 19 años, así que gran parte de lo que he conseguido en el fútbol es gracias a lo que viví allí", comentó Roque Mesa, que reveló que como granota conoció a jugadores como Vicente Iborra, también producto de Orriols: "En el Levante sufrí la parte mala del fútbol, aprendí otro estilo de juego y me curtí mucho como futbolista. Jugué con gente como Vicente Iborra o Héctor Rodas, futbolistas de mi generación que también llegaron a militar en Primera División".

Incluido en la convocatoria por el técnico italiano, la ausencia de Nzonzi le podría ofrecer la oportunidad de reivindicarse desde el inicio, aunque, a tenor de los precedentes, todo apunta a que Pizarro ocupará el lugar del francés. Eso sí, no es descartable que cuente con minutos en el que fuera su estadio en sus albores como jugador.