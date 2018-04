Castro: "Caparrós nos ha dicho que no quiere cobrar por estos cuatro partidos"

"Hay que ser fiel a la realidad. Cuando ayer le planteamos a Caparrós unos emolumentos para estos cuatro partidos, me dijo que de dinero no quería hablar. Me dijo que no quiere cobrar por estos cuatros partidos". José Castro ha desvelado este importante detalle en la rueda de prensa presentación.

"La realidad es no llegaban los resultados. Pensábamos que en el Ciudad de Valencia íbamos a ganar pero no fue así. Con Caparrós ya llevábamos un tiempo hablando para que estuviera en la entidad en el área deportiva que estimáramos necesaria después de la reestructuración que vamos a realizar. Quién mejor que Caparrós, con su casta, coraje y sevillismo, para coger el equipo. Era la persona idónea. Yo le dije un día que sabía que si yo le llamaba iba a venir corriendo. Y así ha sido. No ha puesto problemas, todo han sido facilidades. Su incorporación iba a ser más tardía pero, por necesidades del club, es ahora. Está como un niño chico de 18 años y esperamos que triunfe como triunfó en su anterior etapa", prosiguió Castro, quien al empezar el acto destacó que Caparrós "no necesita ni presentación", por su gran peso en la historia del Sevilla.

El presidente tampoco quiso mojarse sobre la posibilidad de que Caparrós siga más allá de estos cuatro partidos: "Hemos hablado de estos cuatro partidos. Ya llevábamos tiempo hablando de su incorporación. Ya veremos. Pero a él le gusta la fábrica, como él dice. Queremos que esté a gusto".