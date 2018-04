Montella, el peor técnico del milenio nervionense

. En su haber quedará haber alcanzado los cuartos de la Champions por vez primera en la historia bajo el actual formato, así como alcanzar la novena final de Copa del Rey de la entidad.

Pero fue precisamente la humillación sufrida en esta cita ante el Barcelona la que acabó por agotar el vaso de la paciencia de la afición. No la de José Castro, que le concedió un partido más, aunque esa vida extra en el Ciudad de Valencia no sirvió sino para confirmar los paupérrimos guarismos ligueros de Vincenzo Montella, a la postre el entrenador con peores números en el banquillo nervionense en Primera en el siglo XXI.

El italiano se despide con un balance de 5 victorias, 4 empates y 8 derrotas, lo que le ha servido para sumar 19 puntos en 17 encuentros dirigidos. O lo que es lo mismo, 1,1 puntos por partido. Un promedio inferior al de todos sus predecesores en este milenio, empeorando por tanto el de Marcelino García Toral y Míchel, que apenas sacaron 1,2 unidades por choque.

Lejos queda la media de 1,8 del curso pasado, con Sampaoli al frente, y la de otros exitosos entrenadores como Unai Emery (1,6) o Juande Ramos y Jiménez, que obtuvieron 1,7 puntos por partido; curiosamente, los mismos que Eduardo Berizzo, destituido a finales del pasado año.

Hay que remontarse a la 99/00, la del último descenso a Segunda, para encontrar un técnico con peores guarismos. Fue Juan Carlos Álvarez, que certificó un descenso ya cantado y ´fabricado´ por Camacho con una racha final de nueve encuentros sin vencer, desconocida en Nervión, precisamente, hasta la llegada de Vincenzo Montella, que ha encadenado los mismos partidos sin saborear la victoria entre Liga, Copa y Champions.



con el napolitano al frente llegó el pasado 13 de marzo, en el asalto europeo a Old Trafford. Pero desde entonces, el equipo ha acumulado un fiasco tras otro, hasta perder incluso su plaza europea después de siete jornadas sin vencer, con tres empates y cuatro derrotas, lo que hace que el ´Aeroplanino´ se marche también con el dudoso honor de igualar la peor racha en Liga del Sevilla en el presente siglo, que data de la 11/12, y que le costó el puesto a Marcelino, en su caso con dos igualadas y cinco derrotas.

La peor marca de derrotas

Ahora, será Caparrós quien tenga el reto de detener la sangría, aunque el Sevilla de Berizzo y Montella, con 6 y 8 partidos perdidos respectivamente, ya ha igualado la peor marca de derrotas del club en el siglo XXI, con 14, las mismas que en la 07/08 y la 11/12. A estas alturas, sin embargo, no perdía tanto desde la 99/00, en la que acabó último.

No encajaba tanto desde que bajó

Aparte de la falta de puntería, algo en buena medida achacable a la mala planificación, que ya se ha cobrado la cabeza de Óscar Arias, el gran problema de este Sevilla se encuentra en su fragilidad defensiva. Con 54 goles en contra, no en vano, se trata del cuarto equipo más goleado de la categoría, sólo por detrás de Deportivo, Málaga y Real Sociedad. A estas alturas, después de 34 partidos, los de Nervión no recibían tantos goles (56) desde la 99/00, en la que descendieron. Y mucha culpa ha tenido en ello Montella, que ha encajado 32 goles (10 más que Berizzo en los mismos partidos), cogiendo al equipo con un ´average´ negativo de -2 y dejándolo con -12.

Diez puntos menos que Berizzo en 17 partidos

Cuando el Sevilla despidió a Berizzo, la unanimidad era reinante entre el sevillismo. El equipo marchaba quinto, a cinco puntos del objetivo de la Champions, pero el juego dejaba mucho que desear. Montella, lejos de hacer bueno el cambio, ha empeorado de forma alarmante los registros de su antecesor, perdiendo la plaza europea y dejando al equipo a 18 puntos del objetivo de la cuarta plaza, 13 más lejos de lo que lo cogió.

Los números hablan por sí solos. Mientras Berizzo firmó 29 puntos en las primeras 17 jornadas (9 victorias, 2 empates y 6 derrotas), Montella ha conseguido diez unidades menos (19) en el mismo número de encuentros, lo que obligaba a su despido.