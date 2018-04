Calhanoglu le da otro 'palito' a Montella

Primero fue Franck Kessié: "Con él trabajábamos poco". Y, ahora, Hakan Calhanoglu, otro de sus fichajes estrella para el AC Milan. A Vincenzo Montella, cuyo anuncio de despido marcó Wissam Ben Yedder por Twitter con un simbólico 'Me Gusta', le están cayendo algunos palos.

El mediapunta turco le ha comparado con su sustituto en el club lombardo, Gennaro Gattuso, y no ha salido muy bien parado: "¿Gattuso? Lo primero que puedo decir es que, después de la sanción de cuatro meses, lo que necesitaba era ir jugando para alcanzar una buena condición física. Sin embargo, si no hay comunicación con el técnico, es complicado, y Montella no hablaba inglés; sólo italiano. Que, por cierto, conozco el fútbol... Sé por dónde me tengo que mover por el campo y cómo comportarme durante un partido, pero también necesito que un entrenador me hable para sentir su apoyo. Con Gattuso sí tengo comunicación y me ayuda mucho. Siempre me ha dicho que despeje la mente, que confíe en mis cualidades y que, al hacerlo, los resultados vienen solos".

Parece que Montella no dejó muchos amigos en el vestuario del Milan...