Caparrós ya tiene el diagnóstico

En la rueda de prensa de su presentación no quiso mojarse. Aún no se había puesto el chandal y sólo tenía el convencimiento, desde fuera, de que la plantilla reúne talento. ¿Estaban cansados los jugadores, tras una larga temporada en la que el último entrenador apenas había rotado? Según Joaquín Caparrós -o, más bien, los galenos-, no. "Ahora tengo un análisis con datos. El servicio médico me dice que todos los jugadores están bien, que no están cansados, como se puede percibir desde fuera. Es un tema anímico y ahí ya tenemos algo muy importante ganado. Quería tener esa información y vamos a intentar reforzar el aspecto mental, para lo que es fundamental romper la dinámica negativa de resultados", ha explicado el utrerano en los medios del club.

Caparrós está "muy contento, y no es por decir palabras hechas ni ser políticamente correcto". "Veo un grupo con una predisposición grande y que es consciente de que hay que romper la dinámica y de lo que nos estamos jugando. Yo sabía de la calidad y del talento de estos jugadores, y a ver si todo sale como deseamos", espera el técnico para los próximos cuatro encuentros del equipo nervionense, en los peleará por una plaza en la próxima edición de la Europa League.

Y Caparrós va a hacer todo lo posible, pero "al final la calidad del entrenamiento la hacen los jugadores". "Tú puedes preparar todo muy bien, pero ellos son los que lo marcan. Estos dos entrenamientos han sido muy buenos", ha destacado, para dejar patente el cambio en los futbolistas.

La cuestión, ahora, es saber cómo jugará 'su' Sevilla. ¿Cambiará de sistema? ¿De idea de juego? ¿Esperará al rival o irá a por él?... Da pocas pistas: "No vamos a cambiar demasiado. Algún matiz, pero nada más. Lo que tenemos es que ir paso a paso y no pensar más allá del viernes. Tenemos los cinco sentidos puestos en este primer partido".