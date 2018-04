Caparrós: "Los futbolistas deben darse cuenta que este club transmite mucho sentimiento"

Joaquín Caparrós, nuevo entrenador del Sevilla, afronta su primera semana de trabajo con el partido ante la Real Sociedad en el horizonte. De hecho, el técnico utrerano quiere oír hablar de otra cosa que no se el conjunto donostiarra. "Vamos a centrarnos en el partido del viernes y después ya vendrá el siguiente. El derbi siempre tiene un matiz pero para ese partido todavía queda un mundo. Ahora la Real con los cinco sentidos, no equivocaríamos si estamos pensando en este tipo de partidos", ha dicho el sevillista en Radio Marca.

El preparador nervionense ha recordado, pese al pesimismo, que la séptima plaza está a un sólo punto. "Hay que recordar que el Sevilla fue campeón un año metiéndose séptimo en UEFA, aún queda competición".

El técnico ha reconocido que en cuatro partidos poco puede cambiar en lo táctico. "El trabajo táctico es prácticamente igual, tocaré cuatro matices pero sí es verdad que hay que tocar la fibra. Los futbolistas deben darse cuenta que este club transmite mucho sentimiento, eso se está perdiendo en el fútbol en general. Hay que reflexionar, perder lo emotivo y los sentimientos... eso no hay que perderlo", ha comentado.

Cuestionado sobre si es cierto que no va a cobrar nada por estos cuatro partidos, Caparrós ha contestado: "Es que no tiene sentido, si hubiera sido otro club no hubiera aceptado, en otro club hubiera puesto condiciones pero aquí no, estoy muy contento por volver a entrenar al Sevilla y luego por reunirme de tanta gente sevillista, Pablo Blanco, Antonio Álvarez... Tenemos futbolistas que son muy buenos y tienen que transmitirlo en el campo".

Sobre si contará con Nzonzi o no en los últimos partidos, el míster nervionense ha dicho: "Las coass internas son nuestras, ahora está todo el mundo junto, todos unidos, toca sacar toda la sangre, todo el carácter y todo el talento, porque aquí hay poderío. Nzonzi ayer descansó, hoy hablaré con él y la experiencia me dice tengo que verle, hablar con él y ya decidiremos".

Una Liga con poca historia en el tramo final: "Totalmente, al final los datos son los datos, ya tenemos al campeón, a los tres que descienden... Esa última y penúltima jornada con transitores no se va dar, habrá que analizar por qué".

La gustaría la vuelta de Monchi ahora que está también él: "Eso ya sí que se me va de las manos, el sevillismo de Monchi está más que demostrado, él tiene al Sevilla grabado en el corazón, otra cosa es a nivel profesional, más allá se me va. A mí me pasó después de cinco años, cada uno sigue su carrera profesional".

La últimas malas experiencias en los banquillos: "Son experiencias que te hacen crecer, pero siempre digo que en el fútbol falta comunicación, también en las empresas, eso se está perdiendo, cuando falta comunicación directa entre presidente, director deportivo y entrenador no puede funcionar. Ahora tenemos que mantener una línea, tanto en el Athletic, en el Deportivo y en el Sevilla siempre hubo muy buena comunicacion, y eso ayuda a solucionar todo".

Trato con la plantilla: "Ahora toca ver el futbolista, ver y hablar con dos o tres, tampoco hay que saturarlo, hay que dejarlo que estén alegres, porque ellos son los primeros que sienten que el equipo no esté ganando".