¿Qué hará Caparrós con la portería?

El eterno debate de la portería sevillista vuelve a vivir otro capítulo tras el nuevo cambio en el banquillo. Una vez más, Sergio Rico y David Soria vuelven a partir en igualdad de condiciones para tratar de convencer a Caparrós, que de momento no ha ofrecido pistas y no resolverá la duda de quién será el meta titular ante la Real Sociedad, a priori, hasta el mismo viernes.

Se reactiva de nuevo, por tanto, una batalla entre compañeros que comenzó con las rotaciones de Berizzo y parecía acabada tras la decisión de Montella de sentar al de Montequinto en el banco en la ida de cuartos de la Champions ante el Bayern, dándole la oportunidad al madrileño, quien hasta entonces permanecía inédito bajo sus órdenes.

Desde entonces, Soria ha jugado siete encuentros consecutivos, alternando fallos puntuales con actuaciones notables. Pero echando un vistazo a sus números globales y a los de Rico, llama la atención que la media de tantos encajados es muy parecida. De un lado, el madrileño ha recibido un gol cada 61,5 minutos en los 16 partidos que ha disputado, mientras que el canterano empeora ese porcentaje levemente al recoger el balón de su red cada 60,9 minutos en sus 40 encuentros.

Cada uno con sus credenciales, por tanto, se esforzará esta semana por convencer a Caparrós, que ya ha anunciado, eso sí, que no hará muchos cambios en el once tipo: "No vamos a cambiar demasiado. Algún matiz, pero nada más".