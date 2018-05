Caparrós: "He visto los ojos y los huevos de los futbolistas, y los llevan rojos y blancos"

Joaquín Caparrós, técnico del Sevilla, ha comparecido hoy en rueda de prensa antes de enfrentarse a la Real Sociedad este viernes. Un partido que supondrá la vuelta del utrerano a los banquillos. "Es un redebut pero eso es lo de menos. Estoy muy ilusionado, los futbolistas lo han percibido, como todo el cuerpo técnico, queremos romper esta dinámica negativa que tenemos. Los futbolistas ya sabían que yo había estado aquí antes, saben de mis sentimiento y yo se los he transmitido. Les he dicho por qué estoy aquí, estoy seguro que lo han percibido pero no solo de mí sino de todo el cuerpo técnico. Todos han visto que tenemos un sentimiento y un pensamiento sevillista", ha explicado.

Sobre esta semana de trabajo con los jugadores, Caparrós ha valorado la implicación y estado de ánimo de la plantilla. "Había alegría, desconozco los entrenamientos anteriores, pero era un objetivo nuestro, todo lo que hacíamos iba encaminado a eso. El entrenamiento lo tienen que hacer bueno los jugadores, el final del entrenamiento es lo que íbamos a percibir y percibimos que la gente estaba alegre, motivada, y esa es la línea a seguir. Luego sabemos cómo es el fútbol, si ganas refuerzas conceptos, vamos a poner todos los medios para que así sea", ha comentado.

En cuanto a la charla con Nzonzi y esa mirada a los ojos de la que hablaba el utrerano en su presentación, ha dicho: "He visto los ojos de los futbolistas, y los huevos de los futbolistas, y los llevan rojos y blancos. Todos vamos a estar ahí metidos, vamos a intentar que nos salga todo bien ante un buen equipo, que tiene un entrenador que ha cambiado en cuanto a resultados, lo conozco porque lo tuve un poco de tiempo en el Villareal, me alegro que haya cogido el equipo y le vaya bien".

Las molestias de Jesús Navas: "Podía haber entrenado hoy, tenía unas pequeñas molestias pero no queríamos arriesgar. Lleva muchos minutos y mañana estará con nosotros, nada más".

Sus primeros días en el club: "Cuando te pones a pensar son muchos años, pero hay mucha gente que conozco que sigue en el club, el Sevilla ha crecido paralelamente a los éxitos, también en cuanto a estructuras se ha multiplicado, pero sí que me siento en mi casa, sabiendo que es complicado pero que no dudo y voy a muerte, no me arrepiento, al contrario, estoy agradecido. Vamos a intentar dar una alegría a los aficionados que están deseosos, que vean que ponemos ganas en el campo y ojalá salga como deseamos".

Teme pitos a Nzonzi en el Sánchez-Pizjuán: "Nzonzi sabe lo que ha hecho y tiene que asumirlo. Lo tiene que cambiar con una buena actitud hacia el balón, y que la gente vea que es verdad que quiere estar en el campo. Todo lo que se dice, todas esas ganas, actitud y compromiso, hay que ponerlo con el balón y con el contrario. Y eso enganchará a la afición, tenemos la oportunidad de transmitirlo y tenemos que poner todos los sentidos para que así sea".

Qué partido espera: "Hemos cambiado algún matiz pero no da tiempo a más, sería perder el tiempo. Nuestro trabajo ha sido más que nada anímico. Ellos son los que tienen que sacar el talento. Hay dos motivos y se los he dicho a los jugadores: primero porque es mi equipo y segundo porque son muy buenos. El jugador tiene que estar suelto y sobre todo bajar el número de goles en contra. No vamos a cambiar mucho y lo vais a ver. Veo a la Real muy bien, con mucha confianza, van de menos a más, será un partido competido y será importante que tengamos acierto y ser contundentes en defensa. Ser solidario, transmitir que somos un equipo dentro y fuera. Hay muchas fases de partido donde el balón no está en juego y hay que estar con la misma concentración o más. Jugamos todos el partido, el banquillo también".

Qué ha sentido al pisar el césped: "Hace poco he estado, tengo mi asiento de socio y el ambiente es espectacular, estuve contra el Bayern y quién me iba a decir que iba a estar ahora aquí. No dudé en venir porque estoy en deuda con el Sevilla, ellos me dieron la oportunidad de dirigir a este club tan grande".

Charla con el vestuario: "Les he dicho que son muy buenos, que tenemos que ser un equipo, ser solidarios, tener comunicación que es un detalle muy importante, y animarse entre ellos".

Sergio Rico o David Soria: "Vamos a ver, lo consultaré con la almohada, aunque ellos ya lo saben y mañana vamos a ver. Los futbolistas son listos y casi seguro que saben también quiénes van a jugar, y si no, para eso estáis vosotros que a alguno conoceréis, seguro que si le preguntáis os lo dirán".

Qué jugador de su anterior etapa ficharía para este Sevilla: "Es difícil porque son tiempos distintos. Antes teníamos una mezcla de jugadores con un talento por explotar y otros jugadores con raza. Aquí ya han sacado el talento, son otros futbolistas. Me han escrito muchos jugadores que tuve aquí, Roberto Alés, José María del Nido, trabajadores del club, y es una satisfacción. El Sevilla está por encima de todo, luego cada uno tendrá su situación particular. Tenemos que darle a la afición, estamos en deuda con ellos, a ver si podemos darle no una alegría, pero sí una pequeña alegría".

Falta de gol: "Más que los goles que no metemos, son los goles que encajamos. Cuando te meten goles y tú llegas y no la metes, te afecta anímicamente y los jugadores se vienen abajo. Tenemos que reforzar el concepto defensivo y plantear el partido como hemos entrenado".

Banega: "Está superimplicado, lo conocía de haber coincidido en Valencia cuando yo entrenaba al Levante. Es un jugador que entrena con un nivel espectacular. Me he llevado una grata impresión, está muy metido y necesitamos de su talento porque eso engancha al resto de futbolistas".

Jesús Navas: "Está espectacular, todos los futbolistas que salen de aquí lo hacen con una ecuación deportiva espectacular. Jesús es un chaval que lo quiere todo el vestuario, campeón del mundo, me ha dado muchísimo alegría verle, ha ido madurando y me alegro que le haya ido de maravilla. Es un futbolista que va cogiendo otras cualidades, más experiencia, de ahí la polivalencia de poder jugar en el lateral, que le viene de maravilla. Montella lo puso ahí y Guardiola también. Cuando un futbolista se puede readaptar a otra posiciones te dice mucho del futbolista".