Caparrós: "Esto ya no vale, hay que pensar en el siguiente"

El utrerano Joaquín Caparrós tuvo el reestreno soñado en el banquillo de Nervión, gracias a la victoria por 1-0 sobre la Real Sociedad. Un éxito del que quiso pasar página de inmediato en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Contento, pero esto ya no vale. Ya hay que pensar en el siguiente partido", apuntó el técnico, no sin insistir en el agradecimiento tanto a la afición como a sus jugadores. "Es que es la leche, de verdad, chavales. Hay que felicitar el esfuerzo pero, sobre todo, a la gente, ha sido tremendo. Contento por los futbolistas y por nuestra afición. Tenemos que ir paso a paso. Los jugadores, la leche. No es fácil después de la situación de la que venían. Han apretado los puños", puntualizó.

Caparrós también tuvo un detalle con su cuerpo técnico, del que alabó el trabajo desarrollado durante toda la semana: "Todo el cuerpo técnico ha estado hablando con los futbolistas, Carlos Marchena, Antonio (Álvarez), Gallardo... Les he felicitado, porque les han dado toda la información que se les podía dar".

Cuestionado sobre la jugada que decantó el encuentro, el sevillano no ofreció dudas. "Penalti clarísimo. Sandro me ha dicho penalti, y yo lo he visto también. Ahora las cámaras, como no existe todavía el VAR...", manifestó el entrenador nervionense, que no quiso entrar a valorar la situación por la que Vincenzo Montella abandonó el club. "Tengo respeto a todos mis compañeros. El que la lleva la entiende", añadió.

Sobre si hay 'vida' para él en el banquillo más allá de lo que resta de Liga, Caparrós no quiso 'mojarse'. "No pienso hasta allí. Nosotros vamos a poner todos nuestros medios. No hay que darle más vueltas. Lo demás son supuestos. El siguiente paso es recuperar a los futbolistas, que mañana se diviertan, salgan con sus familias. La afición es muy grande, de Champions. Tenemos que afrontar los partidos al mil por mil. No nos queda más remedio", finalizó el utrerano.