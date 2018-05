Caparrós sí rotará ante el Real Madrid

Joaquín Caparrós sí rotará. El técnico utrerano piensa utilizar todo el potencial de la plantilla y, después del esfuerzo de sus hombres en el triunfo ante la Real Sociedad, hará cambios para el choque contra el Real Madrid previo al derbi en el Villamarín.

Vincenzo Montella se olvidó de los cambios en su etapa en Nervión y Caparrós recuperará las variaciones para dar refresco al equipo. En el duelo ante los vascos hubo jugadores como Roque Mesa, Sandro o Nolito que acabaron desfondados y en el plantel hay alternativas para suplirlos.

Algunos futbolistas importantes para Berizzo o Montella, como Muriel y Ben Yedder, no tuvieron minutos ayer y lo lógico es que uno o los dos tengan su oportunidad en la visita del equipo blanco. En la sesión previa al choque contra los 'txuri-urdines', al utrerano se le vio charlando íntimamente con Ben Yedder, 'pichichi' del Sevilla.

También puede haber relevo en la medular. El gesto de Roque Mesa a Caparrós cuando fue sustituido por Geis evidenciando su cansancio hace pensar que será uno de los que salga de la alineación titular. El propio Geis, el elegido ayer para sustituirlo, o Pizarro -que se quedó fuera de la lista- son las principales alternativas. También está la opción de que Banega regrese al doble pivote junto a Nzonzi e ingrese Franco Vázquez en la mediapunta después de que el italo-argentino compareciera de manera testimonial ante la Real. Correa también tiene sus opciones de ser titular por Nolito.

Donde parece que no habrá cambios será en la defensa salvo por algún contratiempo físico. Escudero acabó tocado el choque. Hoy el equipo descansa y mañana será la oportunidad de comprobar el estado de los futbolistas.

Zidane sacará el equipo B y Cristiano no viajará

El Real Madrid también hará cambios notables con respecto al once que saque Zidane en el Clásico. El galo saldrá con su once de gala en el Camp Nou más por una cuestión de imagen -evitar una derrota dolorosa- que deportiva, pero en el Sánchez-Pizjuán empleará a varios de los poco habituales. De hecho, está previsto que Cristiano Ronaldo ni siquiera viaje a la capital de Andalucía. La final de Kiev es el gran objetivo blanco y el técnico no quiere imprevistos en forma de lesiones.