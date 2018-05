Corchia, "listo para ayudar al equipo en las tres finales"

Lo que iba a ser un par de semanas acabaron siendo 23 partidos en el 'dique seco'. Sébastien Corchia sufrió una lesión más importante de lo hecho público y lo ha pasado realmente mal, pero lleva unos días a disposición de Joaquín Caparrós y se considera listo para regresar a los terrenos de juego. Tras la lesión de Jesús Navas, su vuelta se agradece como agua de mayo.

"Ahora me siento muy bien, bien recuperado, y estoy disponible para ayudar al equipo. Tengo ganas de ayudar, porque hay tres partidos, tres finales muy importantes para el club. Me siento bien ahora, me entreno fuerte y estoy listo. Fue una lesión muy seria, pero ahora estoy bien", ha comentado el francés en los medios oficiales.

"La lesión fue en el peor momento, porque pienso que me sentía muy bien, en un gran nivel. Fue una lesión muy seria, estuve muy cerca de la operación, porque el tendón del cuádriceps se despegó casi todo, y bien ahora estoy listo, porque está todo bien cicatrizado. Quiero jugar los partidos siempre al cien por cien. El año que viene quiero trabajar muy, muy fuerte con el equipo y estar al mejor nivel para ayudar al equipo y hacer una gran temporada", explica el ex del Lille, cuyo estreno en LaLiga, por los problemas propios y del equipo, no ha ido todo lo bien que deseaba.

El lateral diestro, una de las opciones que maneja Caparrós en los partidos ante el Real Madrid y el Betis, recalca que el vestuario está trabajando para "ganar los tres partidos e ir a Europa". "Pienso que con la afición, que es magnífica, tenemos una motivación fundamental. Me siento muy bien en este club y quiero hacer buenas cosas, porque es un gran club y tengo ganas de ayudar al equipo", reiteró. En manos de Caparrós queda.