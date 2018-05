El derbi de Ceballos.

Con el famoso plan B del Madrid visitando el Sánchez Pizjuán, Dani Ceballos gozará de minutos, con la opción incluso de ser titular, contra el Sevilla de Joaquín Caparrós. Con los rumores de su vuelta al Betis subiendo y bajando, el talentoso mediocentro podrá demostrar su valía verdiblanca en el coliseo sevillista, como el gladiador ambicioso que buscaba el reconocimiento frente a fieros combatientes en el teatro romano de Itálica.

El mediocentro, en su etapa verdiblanca, siempre fue uno de los jugadores destacados en los derbis contra el Sevilla, en los que se le notaba una motivación especial. También fue uno de los jugadores más castigados por la defensa sevillista, dada la habilidad del internacional sub-21 para el regate y la personalidad de su juego, que le impedía esconderse en esas grandes citas para la ciudad.

Ceballos, además, ha mostrado en las últimas fechas ante Leganés y Málaga que se encuentra en perfecto estado de forma, aprovechando cada minuto que le ha concedido Zinedine Zidane. El canterano verdiblanco, con la motivación extra de jugar en casa del Sevilla, buscará reivindicarse en el escenario de las grandes contiendas que vivió como verdiblanco.

A nivel de precedentes contra el Sevilla, el balance de Ceballos era de cinco derrotas y un empate en su etapa como verdiblanco, hasta sus 19 minutos en la goleada al Sevilla en el Santiago Bernabéu le permitieron estrenar el casillero de victorias frente a su 'eterno rival'... aunque fuera vistiendo la elástica del Madrid.

Y es que la experiencia de Ceballos en la capital española no está siendo el cuento de hadas que imaginaba allá por el verano de 2017, cuando posaba sonriente con Florentino Pérez y la elástica blanca. Era el deseo particular del presidente madridista, la última perla de la selección española, con el acicate además de arrebatarle al Barcelona una pieza importante para el rejuvenecimiento de su centro del campo. Su firma por el Madrid demostraba una valentía y una confianza en sus posibilidades que se ha revelado fallida con el transcurso de la temporada. Su entrenador en el equipo blanco, Zinedine Zidane, le ha apartado de sus esquemas tanto en Liga como en Champions League, con cifras que hablan por sí solas.

En el campeonato doméstico, no ha jugado ni un minuto en 24 de 35 partidos disputados. De esas 24 ausencias, ha estado disponible en el banquillo en once y directamente fuera de la convocatoria por decisión técnica en diez. En cuanto a la máxima competición continental, ha jugado 83 minutos, repartidos en cuatro partidos de la fase de grupos. En las eliminatorias de la Champions League no se ha estrenado todavía, solo viviendo desde el banquillo el partido de vuelta de semifinales ante el Bayern de Munich. En los restantes encuentros, directamente no ha sido convocado.

La decisión de Dani Ceballos de poner rumbo a Madrid, por otra parte, fue favorable a corto plazo para los intereses económicos de la entidad verdiblanca, con el pago de la cláusula de rescisión de 15 millones de euros que permitió a la dirección deportiva fichar calidad más contrastada con respecto a otros años. No obstante, a parte de la afición verdiblanca no le sentó bien los modos del utrerano, con su negativa a renovar y a ampliar una cláusula que, para los grandes equipos europeos, era demasiado asequible. Otros béticos entendieron, con el paso del tiempo, que el utrerano, de gran talento y con muchos años de carrera por delante, podría volver a corto o medio plazo. La posibilidad del regreso del mediocentro para la 2018-2019 ha ido ganando fuerza conforme ha transcurrido la temporada y vista la actitud del jugador, que ha dedicado numerosos guiños a las trece barras en las últimas fechas, coincidiendo con el buen tramo final de los pupilos de Quique Setién que les ha llevado a ganarse el derecho a disputar la Europa League la próxima temporada.

Con todo esto, el medio utrerano tendrá que poner toda la carne en el asador ante los blanquirrojos, en un particular derbi con el que puede hacer un servicio a la causa verdiblanca y acercar la posibilidad de volver al Betis como hijo pródigo.