Las entradas del Sevilla para el Villamarín se adjudicarán por sorteo

Las entradas que el Sevilla FC pondrá a disposición de sus abonados para el partido frente al Real Betis el próximo 12 de mayo se adjudicarán mediante sorteo. La inscripción al sorteo se realizará desde el apartado entradas de la web o a través de este enlace, desde este mismo lunes hasta este miércoles 9 de mayo a las 15.00 horas. Sólo se podrá solicitar una entrada por abonado y no se admitirán cambios, devoluciones o cesiones. El mismo miércoles 9 de mayo, a las 15.00 horas se informará del número de participantes, se hará público el enlace para el sorteo -a las 21.00 horas- y se publicarán los números de los socios ganadores. Las entradas tendrán un precio único de 40 euros.

Para retirar su localidad los abonados agraciados deberán presentar su abono y DNI (original o copia). Las entradas serán nominativas y una vez compradas no se admitirán cambios ni devoluciones. El Sevilla FC no se responsabilizará de una posible pérdida, robo o deterioro des entradas. Los compradores deberán estar el sábado 12 (horario por definir) en la C/ Sevilla Fútbol Club, donde se habilitará el acceso al cordón policial que trasladará a los aficionados sevillistas al Benito Villamarín.