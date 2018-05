Allen, una de las ganas del descendido Stoke, de nuevo a escena

Fue el objetivo número uno de Monchi cuando Éver Banega decidió marcharse al Inter de Milán, ya que le queda una sola temporada de contrato en el Liverpool y se presentaba como una excelente oportunidad para hacerse con un futbolista cuyo perfil escasea, pero Joe Allen (28) acabó firmando con el Stoke City.

Ahora los 'Potters', últimos en la Premier League, han confirmado su descenso a la Championship, y desde Inglaterra se anuncia una desbandada que va a comenzar, precisamente, con el mediocentro galés. Según The Sun, Newcastle, West Ham, Swansea y Wolverhampton andas tras sus pasos en las Islas Británicas, pero también destacan, de nuevo, el interés del Sevilla en hacerse con sus servicios.

Allen, por quien pagó el Stoke 15,5 millones de euros, suma cuatro goles y siete asistencias en la presente temporada y ha sido considerado siempre como 'el Xavi británico'. Podría jugar por Banega o con Banega. Ejerciando la opción de compra de Roque Mesa, haría más falta un 'box to box', del perfil de Kondogbia (la plantilla ha perdido mucho físico), pero jugadores como el argentino hay mucho pocos y se presenta como una interesante opción de mercado.

No sería, no obstante, la única ganga interesante de los 'Potters', donde se podrían 'pescar' refuerzos como el portero Butland, el pivote Badou Ndiaye, el extremo derecho Shaqiri o el zurdo Choupo-Moting. El Sevilla, eso sí, no tiene ni director deportivo, por lo que toda la planificación para la 18/19, y a mediados ya de mayo, se encuentra en 'stand by'.