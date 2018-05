Caparrós, sobre las posibles rotaciones, Sergio Ramos o la agresión de los ultras

No había que estar muy espabilado para darse cuenta de que el Sevilla estaba encajando esta temporada una cantidad exagerada de goles, tanto con Eduardo Berizzo, con quien el equipo vivía demasiado estirado y se prestaba a las rápidas transiciones del rival, como con Vincenzo Montella, cuyo doble pivote (Nzonzi-Banega) era incapaz de robar la cantidad de balones necesaria.

Caparrós lo vio claro y, en su primer partido, ante la Real Sociedad, logró dejar su portería a cero. Y no sólo eso: es que los 'txuri-urdin' sólo dispararon una vez entre los tres palos de David Soria. Ante todo un Real Madrid, por mucho que llegue con su 'plan B', el utrerano va a buscar el mismo objetivo de no encajar.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa previa al encuentro contra los blancos. Caparrós, que dará a conocer su lista este miércoles, no ha querido ofrecer pistas sobre su once, si bien se entiende que, sobre todo arriba, refrescará el equipo, pensando también en el derbi del próximo sábado.

Con Europa en mente

"Dependemos de nosotros y, con nuestra capacidad y nuestro talento, podemos conseguir el objetivo. Lo primero, el Real Madrid. Ahora sólo pensamos en eso".

Las palabras de Zidane

"El equipo no sólo tiene coraje; también tiene talento. Me halagan las palabras de Zidane, pero lo más importante ahora es recuperar a los jugadores y utilizar la estrategia del entrenador a lo largo de los 90 minutos. Tenemos que intentar hacerle al Madrid un partido exigente".

La baja de Sarabia y el posible descanso de Banega

"Es lo que hay. El Sevilla es un club que ha traído muchos jugadores. Aquí iba a estar el médico, pero no ha podido por circunstancias. Cuando se habla de rotaciones, es el doctor quien debe hablar... Pero no podemos poner excusas. Es lo que tenemos. Se ha diseñado una plantilla para jugar Champions y, por lo tanto, debemos confiar en los que hay, esté quien esté. No me habléis del derbi. Estamos centrados en el partido de mañana, y nada más. Si Banega no jugara, no sería por las cuatro tarjetas, sino por el esfuerzo tan grande que hizo. Tenemos otro partido importante el sábado".

La sequía de la delantera

"He hablado con ellos, claro, y les he dicho que son muy buenos jugadores. Debemos tener más continuidad, manejar mejor el balón... Vale, pero el viernes hicimos algo bien, que fue dejar la portería a cero. Los goles van a venir, porque las ocasiones las vamos a crear. Ojalá en estos tres partidos los delanteros cojan la racha, porque los delanteros son 'racheros'. Pero es muy importante la portería a cero, porque las ocasiones las vamos a crear".

¿Prefiere al Madrid A o al B?

"No me gustaría que viniese ninguno de los dos. Me gustaría que viniera el C o el D... Tienen jugadores de nivel mundial, con proyección... y, por tanto, va a ser un partido muy difícil, porque saldrán también jugadores habituales. Cuando no tengamos la pelota, debemos tener agresividad, porque en eso no nos pueden ganar, pero también darle importancia al balón".

La vuelta de Sergio Ramos

"Me fui cuando pasó todo lo que pasó... Caparrós es un campeón del mundo hecho aquí. Tenemos a tres. Pocos clubes pueden decir eso. Sergio es uno de ellos y es una pena que digan lo que digan en el Madrid... Sergio está criado en la cantera del Sevilla".

La agresión al aficionado del Betis

"Lo que pido es tranquilidad. En el terreno de juego habrá una disputa y fuera se puede hablar en plan de broma, pero hay que tener una deportividad sana. No podemos distraernos con eso. Tenemos mucho tajo".