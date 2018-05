Caparrós y Ramos vuelven a cruzarse

Vuelve al Sánchez-Pizjuán el canterano y sevillista Sergio Ramos, quien, pese a los años que han pasado desde su adiós y con un homenaje en Nervión de por medio, no cuenta con el respaldo de la grada ni el cariño del sevillismo. Algo, en parte, forzado por la forma en la que Del Nido, presidente por aquel entonces del club, vendió su marcha de cara a la opinión pública. Un divorcio Sergio Ramos-afición que con el paso de los años ha ido calentándose, en lugar de enfriarse, y que el pasado curso, cuando tuvo que venir hasta en dos ocasiones (Liga y Copa) de manera prácticamente seguida, vivió su episodio más caliente. Un gol de penalti a lo Panenka y una exagerada celebración contra los Biris fue la gota que colmó el vaso de un idilio roto hace mucho tiempo. "El día que me entierren habrá una bandera del Sevilla. Igual no se entiende mi celebración, pero no le he faltado el respeto a la afición del Sevilla. Solo a una parte de ella", espetó Ramos al término del encuentro, escudándose en que se había pasado escuchando improperios contra su persona y familiares durante todo el partido.

Mañana (21:30 horas), el Sánchez-Pizjuán, tras un cierre parcial del estadio por todo lo sucedido en su día, acogerá un nuevo episodio del serial, al que se ha sumado recientemente un nuevo actor principal. Nada más y nada menos que Joaquín Caparrós, técnico que hizo debutar con el primer equipo del Sevilla al camero en la 03/04, ante el Deportivo de La Coruña. Todo un padre futbolístico que ha llegado a decir del actual capitán del Real Madrid que, incluso, llegó a verlo como delantero centro. "Era muy acrobático en el remate. Sergio ha mejorado mucho. Esa patada larga y precisa a lo Hierro que tiene ahora la ha trabajado mucho hasta conseguirla", indicó Caparrós años atrás durante un encuentro digital con lectores.

Una relación padre-hijo que se extendió en el tiempo a lo largo de 44 partidos (siete durante la 03/04 y 37 durante la 04/05) y que mañana volverá a juntarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El utrerano, quizá, sea capaz de volver a unir lo que el tiempo no ha conseguido.