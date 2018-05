Charla de Caparrós con el 'Mudo' y Ben Yedder en una sesión sin Navas

El Sevilla se ha entrenado esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del encuentro que disputarán los nervionenses este miércoles frente al Real Madrid (21:30 h), y lo ha hecho con la única ausencia de Jesús Navas.

En una sesión intensa, han destacado las charlas que ha tenido Joaquín Caparrós con Franco Vázquez, primero, y después con Wissam Ben Yedder, quien no ha cambiado su gesto serio. El franco-tunecino, casi desaparecido desde que destituyesen a Eduardo Berizzo, está muy molesto con su situación, hasta el punto de que sopesó la idea de marcharse en el mercado invernal. El ex del Toulouse no entiende que le sacaran del equipo cuando estaba haciendo goles y que, por ello, pueda quedarse fuera de la lista de Didier Deschamps para el próximo Mundial.

Las mejores imágenes del entrenamiento, en nuestra galería.

En cualquier caso, como el 'Mudo', Ben Yedder apunta a titular ante el Real Madrid. Muriel podría tener su oportunidad en la izquierda y Correa, en la derecha. Sarabia es baja.

Por otra parte, junto a Rico y Soria, se ha ejercitado el meta canterano Samuel Pérez.