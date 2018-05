Lenglet: "El Madrid es un equipazo, pero tenemos que ganar"

El francés Clément Lenglet es, posiblemente, el principal activo del que dispone el plantel sevillista hoy por hoy, siendo el jugador de la plantilla que más minutos suma y uno de los futbolistas de toda Europa que mayor carga de trabajo acumula en sus piernas. Todo eso, con tres técnicos diferentes, lo que es sinónimo de que su rendimiento no se debe sólo a la confianza de un entrenador.

Inmerso en negociaciones de renovación con el Sevilla, son varias las 'novias' que siguen de cerca al zaguero galo, quien elude distracciones y se encuentra plenamente concentrado en el final de temporada como nervionense: tres partidos en los que luchar por conseguir la tan ansiada clasificación para la Europa League, objetivo para el que ha recalado nuevamente en Nervión Joaquín Caparrós, quien ya ha sumado su primera victoria, ante la Real Sociedad.

"Son tres partidos complicados, pero todos con el mismo objetivo", destaca Clément Lenglet durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, en la que deja patente su único pensamiento: "Ganar".

La primera de las 'finales', mañana miércoles (21:30 h), será ante el Real Madrid, un rival que tras el Clásico tiene la mente puesta en la final de Kiev, en la que los merengues se jugarán la Liga de Campeones frente al Liverpool el próximo día 26. De ahí que no sea de extrañar que, ya sin nada en juego en LaLiga, Zinedine Zidane salga al césped del Sánchez-Pizjuán con los menos habituales, estando confirmada ya, de hecho, la baja de Cristiano Ronaldo por lesión: "No lo sé, pero tampoco me importa. La verdad es que vengan como quieran. Hay que hacer nuestro partido y no ocuparnos de la gente que viene o el equipo que va a sacar el Real Madrid".

Lenglet lo tiene claro, no es cuestión de mirar al contrario, sino a uno mismo: "El Real Madrid es un rival duro. Tiene un equipazo, como todos los años, con jugadores de nivel mundial; será difícil, pero hay que ganar. Necesitamos los puntos que nos faltan para ir a Europa y ahora mismo no tenemos la posibilidad de elegir los partidos. Si ganamos las tres 'finales' que nos quedan, tendremos la suerte de clasificarnos directamente; ojalá sea así". Es decir, un partido a vida o muerte ante el Madrid de su ídolo, Zidane: "No lo conozco personalmente, pero como jugador estaba loco por él, como todos los franceses de mi edad. Hace un trabajo increíble como entrenador, llegar a tres finales en tres años es algo grandioso".