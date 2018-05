Un sevillista en el once de la jornada de WhoScored

Un sevillista se ha colado en el once de la jornada de WhoScored, que tiene gran protagonismo en Vitoria, tras el gran partido de este fin de semana del Alavés. También hay dos ex sevillistas que han cuajado un gran partido con el Levante y como era de esperar, Messi lidera el once tras su gran partido en "El Clásico".