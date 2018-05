Ben Yedder alcanza la veintena de goles esta temporada

En una temporada mala del equipo, en una campaña extraña, en lo particular, Wissam Ben Yedder ha alcanzado la veintena de goles con el Sevilla FC. El franco-tunecino lo ha logrado ante el Real Madrid, saliendo de inicio en punta sobre un 4-2-3-1.

El ex del Toulouse comenzó a un gran nivel, a las órdenes de Berizzo, si bien fue relegado al banquillo por Vincenzo Montella. Ben Yedder, no en vano, llegó a marcar con un 'Me Gusta' la noticia del despido del técnico italiano.

Sus 20 goles se reparten de la siguiente manera:

LaLiga: 7

Previa de Liga de Campeones: 2

Liga de Campeones: 8

Copa del Rey: 3