Layún, sobre el derbi: "No son solo tres puntos; es un partido vital"

Miguel Layún, autor del segundo gol del Sevilla en la victoria frente al Real Madrid, hablaba tras el encuentro, repasado el mismo y mirando el derbi.

En primer lugar, destaca el buen trabajo del equipo: "Nuevamente hicimos un partido con una entrega y con una determinación que nos permite dejar los tres puntos en el Sánchez-Pizjuán".

"Se ha luchado muchísimo, fuera de lo que es un partido y de las cámaras, esto es un grupo que ha trabajo muchísimo. Es un honor ser parte de este equipo", afirmaba el mexicano.

Además, mantiene la calma y mira a lo que resta de LaLiga: "Hay que ser consciente, hemos hecho un gran partido, pero nos quedan dos partidos. Tenemos un partido vital el sábado, hay que ser inteligente. Sufrimos mucho en el campo, pero es hora de meternos en la cabeza lo que queremos".

También, comentaba como ha vivido su gol: "Veo que Wissam arranca bastante bien, venía entrando Nzonzi, me fui recalando al segundo palo. Cuando veo que le queda el balón a Steven me vengo atrás y me la acaba pasando para empujarla".

"El resultado es lo de menos, queríamos mantener la portería a cero, pero lo más importante es la victoria", afirmaba el futbolista del Sevilla.

Por último, tenía algunas palabras sobre el derbi del próximo sábado: "No son solo tres puntos, es un partido vital en la temporada, es un partido crucial para todos nosotros, para vivirlo intensamente y darle la victoria a nuestra gente".