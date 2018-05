Mercado: "A nosotros nos tienen que matar para que piten penalti"

Gaby Mercado fue protagonista del Sevilla FC-Real Madrid. Primero, porque regresó a la posición en la que le colocaba Eduardo Berizzo, de lateral derecho; y, después, porque se vio envuelto en una jugada polémica casi al final el encuentro. El argentino forcejeó con Theo dentro del área y Mateu Lahoz decretó penalti. Para él, el madridista le hizo falta antes.

"Me empuja, me patea, me pega una patada y, como siempre, se cobran el penal para un lugar y para otro no. Es falta previa de él. Para cobrarnos un penal nos tienen que matar a uno. Uno trabaja 95 minutos para que un penal así ponga el riesgo el partido. Espero que estas cosas se revean y no se vuelvan a repetir", declaró el ex del River.

Respecto al derbi, declaró. "Hoy solamente era ganar, lo conseguimos ante un gran equipo, tenemos que lograr otros seis puntos para entrar en Europa. Ahora viene un clásico, cuenta sólo ganar y queremos llegar lo mejor posible y dar pelea porque necesitamos ganar".