Entre la resaca del Clásico y Kiev

El Real Madrid siempre es el Real Madrid. En un club con tanta exigencia no hay 'partidos intrascendentes'. Los blancos están obligados a ganar siempre y con esa idea llegarán hoy a Sevilla. Es cierto que no se juegan nada, pues ya tiene matemáticamente asegurada una de las cuatro plazas de Champions y ninguna de ellas implica previa, por lo que es correcta la aseveración de que ya no se juega nada en LaLiga.

Además, aún colea la resaca del Clásico de hace sólo cuatro días. Al margen del tradicional 'y tu más' arbitral, Cristiano Ronaldo sufrió un esguince de tobillo y Bale vio la quinta amarilla, por lo que debe cumplir hoy un encuentro de sanción. Además, Carvajal todavía no está recuperado de su lesión en Múnich. Sí ha abandonado la enfermería Isco, quien espera tener minutos de rodaje en el Sánchez-Pizjuán. Todo ello, con la tercera final de la Champions seguida a la vuelta de la esquina: 26-M, ante el Liverpool en Kiev.

Así, las rotaciones, más que una opción, serán una obligación para un Zidane que advirtió de que no se volverá loco y de que saldrá con un once ganador, con el 1-4-4-2 con el que no ha puesto fin a la fragilidad defensiva, pero que sí aportó el equilibrio que no tenía con el 1-4-3-3 y la 'BBC'. Por lo poco que ha trascendido de las escasas sesiones que ha tenido para preparar el partido, la zaga y la delantera serán las zonas con más cambios. Habrá oportunidades para Theo, Nacho y Achraf o Vallejo; además de para un Mayoral que suele rentar con goles sus contadas oportunidades. Otra duda es la portería.