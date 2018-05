Sevilla FC-Real Madrid: Una final, sin comillas

Se prepara el Sánchez-Pizjuán para recibir esta noche al Real Madrid, en partido aplazado por la final de Copa. Un duelo que, tópicos aparte, es a vida o muerte. Y además de manera literal, pues los de Joaquín Caparrós necesitan sumar siete de los nueve puntos aún en juego si quieren seguir dependiendo de sí mismos para estar presentes la próxima temporada en la Europa League. Para ello, lógicamente, no tiene cabida la derrota hoy, pudiendo ceder sólo, en el peor de los escenarios, un empate ante el conjunto dirigido por Zinedine Zidane, que llega con el Plan B (Cristiano, Bale y Carvajal son bajas seguras) y con la mente puesta en la final de la Liga de Campeones en Kiev.

No lo tendrá sencillo Caparrós, quien contará con problemas para configurar la banda derecha ante la lesión de Jesús Navas y la sanción de Pablo Sarabia. El cansancio de algunos jugadores y la presencia de hasta cinco apercibidos para el derbi del sábado (Banega, Franco Vázquez, Muriel, Corchia y Nolito) condicionarán también la alineación del utrerano, quien hará rotaciones y ayer, pese a no dar pistas sobre el once, dejó entrever que podría darle descanso a Banega; por cansancio, no por el riesgo de que se pierda el derbi. Su hueco, de hecho, podría ocuparlo otro apercibido, Franco Vázquez.

Centrado en dejar la portería a cero, Caparrós podría repetir la defensa de la pasada jornada ante la Real, ocupando Layún el lateral de Navas (también podría mover a Mercado ahí, entrando Kjaer en el centro de la zaga). Por delante, un doble pivote configurado por Nzonzi y Roque Mesa, quien, pese a acabar sobrecargado el pasado viernes, necesita partidos para hacer piernas. Muchas más dudas, en cambio, aparecen a la hora de ocupar los puestos de ataque, siendo múltiples las opciones de las que dispone el técnico sevillista. Ben Yedder, sobre el que Caparrós estuvo muy encima durante el entrenamiento de ayer, partiría como la referencia ofensiva, apostando por el desborde y el uno contra uno de Luis Muriel desde la banda izquierda.

Ninguno de los dos, de hecho, participó contra la Real. En la derecha, el 'Tucu' Correa ocuparía el vacío de Sarabia, guardándose el utrerano el cartucho de Sandro en el banquillo, por si fuera necesario más adelante. Un once de garantías que buscará aprovechar las ocasiones que tenga y que luchará por dejar su arco a cero para, así, imponerse a los blancos. Es decir, una final en toda regla; sin lenguaje figurado, sin comillas simples... La final de las tres 'finales' que restan. En el derbi ya se pensará mañana.