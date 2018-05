3-2: Un triunfo tan vital como de otra época

No faltó a la verdad Joaquín Caparrós cuando durante la previa del partido ante el Real Madrid indicó que la idea era evitar encajar y, al ataque, aprovechar las ocasiones que tuvieran. Una estrategia que, por sencilla, no dejó de ser efectiva en el Sánchez-Pizjuán ante un Real Madrid que, en el epílogo, acabó metiéndole el miedo en el cuerpo, maquillando con dos goles un partido que hasta el 87' perdían por 3-0. El utrerano saltó al campo con un 1-4-2-3-1 que en fase defensiva se dibujaba sobre un 1-4-4-2, con dos laterales (Mercado y Layún) en la banda derecha. Ben Yedder como referencia ofensiva y la vuelta al once de Pareja en el centro de la defensa fueron otras de las principales novedades del equipo de Caparrós, quien también se decantó por Pizarro junto a Nzonzi, en detrimento de Roque Mesa. Un fútbol austero que, sin Banega para romper líneas por el centro, se mostraba horizontal.

El Sevilla practicaba un fútbol plano, con demasiados pases de seguridad que no servían para progresar. Pese a ello, fue el Mudo Vázquez quien avisó primero, con un tiro lejano que salió alto y rematando, luego, un balón colgado desde la izquierda por Escudero que Sergio Ramos, finalmente, repelería a córner. Un tímido arreón sevillista que encontraría su respuesta al cuarto de hora, cuando los merengues comenzaron a tocar algo más la pelota: Asensio, de espuela, remataría en el 19' un centro de Theo, siendo Kovacic, en el 22', quien gozaría de otro lanzamiento franco.

El Sevilla tocaba y tocaba, sin riesgo, pero sin progresión ninguna. Y es que el fútbol elaborado, hoy por hoy, se antoja algo de otra época, llegando el 1-0 en el 26' gracias a un pelotazo de Pareja que sirvió para saltar las líneas rivales y que Muriel bajó al verde para que Ben Yedder, en el área, definiera a las mil maravillas. Un tanto que daba alas a los de Nervión, que en el 42' tuvieron una nueva oportunidad para mover el marcador. Franco Vázquez, en semifallo, remataba un balón que Nacho acabó sacando en la línea. El 2-0, sin embargo, no se haría esperar. Layún, justo antes del descanso, remataba a placer un centro en el área de Nzonzi, quien se aprovechaba de un rebote tras una gran jugada sevillista que iniciaba el propio Nzonzi y en la que participaron Ben Yedder, el mejor del partido hasta el momento, y Muriel, muy asociativo.

Tras el paso por vestuarios, el Madrid aumentó un poco su presencia, gozando Lucas Vázquez de un lanzamiento alto en el 49'. En el 56', una falta directa de Sergio Ramos superó la barrera, pero no encontraba portería. El Sevilla, sin embargo, no se amilanó y Ben Yedder rozaría el tercero después de que Layún robara una mala entrega de Casilla y Muriel, de tacón, la prolongara. Vallejo, bajo palos, lo evitaría.

Del posible 3-0 se pasó a un penalti en el área contraria. El 'Mudo' zancadilleó a Lucas Vázquez, pero Sergio Ramos estrelló el balón en el larguero de David Soria. El Sevilla seguía vivo y los minutos corrían a su favor, permitiéndose, incluso, desaprovechar un mano a mano de Muriel.

A la hora de partido, Caparrós le dio entrada a Sandro, por Muriel, pasando a jugar con dos puntas y dejando correr el reloj, de ahí los cinco minutos de añadido. Con un Real Madrid superior físicamente en la última media hora, el utrerano dio entrada al campo a Roque Mesa y Carriço, acabando el encuentro con un 1-5-4-1 con el que parapetarse atrás y defender el resultado a favor. Algo que no salió bien del todo, pese a hacer Sergio Ramos, en propia puerta, el que se antojaba el 3-0 definitivo. Mayoral, en el 87' y Sergio Ramos, de penalti, por empujón de Mercado en el área a Theo, recortarían ventaja para los blancos, aunque ya sin tiempo para nada más.

Un fútbol nada vistoso, de otra época; con Carriço y Pareja en el eje de la defensa... Pero tres puntos vitales. Un triunfo que permite al Sevilla seguir dependiendo de sí mismo en sus aspiraciones europeas, teniendo que sumar sólo cuatro de los seis puntos que aún restan por disputarse para estar la próxima temporada en la Europa League.

Ahora sí se puede pensar ya en el derbi.