El Barça espió a Lenglet en el Sevilla FC-Real Madrid

El futuro de Clément Lenglet sigue estando muy en el aire. El central francés emplazó a José Castro a hablar tras la final de la Copa del Rey, primero, y a hacerlo tras acabar la temporada, más tarde.

Obviamente, por juventud (22 años), nivel actual, proyección y precio (30 millones de euros), el central, además zurdo (escasean), se ha convertido en una perita en dulce a ojos de los más poderosos.

El FC Barcelona lleva ya meses tras sus pasos, sopesando su fichaje, aunque el ex del Nancy también gusta, por ejemplo, al Manchester United, frente al que completó, en la Liga de Campeones, dos encuentros excelsos. La novedad es que Robert Fernández y Urbano Ortega, miembros de la secretaría técnica culé, estuvieron presentes este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán para seguir en directo las evoluciones del zaguero galo, según ha desvelado RAC 1.

Lenglet, en un principio, estaba convencido de seguir, y así lo entendían en la planta noble del club, pero la irregular temporada del equipo blanquirrojo, quizás fuera de Europa en la 18/19 y ahora mismo sin director deportivo, le está haciendo replantearse su futuro. Lo que quiere Lenglet, no obstante, es seguir teniendo muchos minutos (en el Sevilla sí los tiene asegurados) y, teniendo la dura competencia de su compatriota Samuel Umtiti en Can Barça, no lo ve del todo claro. Otra cosa sería que le llamase el Real Madrid, sin ningún central que domine la pierna siniestra.

Eso sí, su decisión la tomará tras los encuentros frente al Betis y el Alavés, y después de saber si estará en el Mundial de Rusia, una vez que se ha lesionado Laurent Koscielny.