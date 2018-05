Marta Carrasco: "Nos merecemos ganar el derbi"

Marta Carrasco es una de las capitanas del Sevilla Femenino. A finales de la temporada pasada sufrió una grave lesión que le ha hecho permanecer alejada de los terrenos de juego cerca de un año. Tras su recuperación, ha vuelto con ganas de ayudar a su equipo y encara con ilusión el derbi que se jugará este domingo ante el Real Betis. La jugadora ha atendido a ESTADIO en la jornada de puertas abiertas a la prensa que celebró el club en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

-¿Cómo empezaste en esto del fútbol?

-Empecé con cuatro años en el pueblo. Mi hermano es un año más grande que yo, él empezó a jugar y yo empecé con él desde tan chica.

-¿Por entonces tuviste algún referente en el fútbol?

-Sí, cuando era chica me gustaba mucho Sergio Ramos. Una vez que fui más grande y me fui fijando en el fútbol femenino me gustó mucho Irene Paredes.

-Tras una larga lesión, has vuelto al equipo. ¿Cómo fue para ti ver a tus compañeras jugar desde fuera y no poder ayudarlas en el terreno de juego?

-Cuando estás en la grada, lo pasas peor, porque siempre quieres ayudar al equipo. Cuando ves que el equipo está mal, te gustaría estar allí con ellas.

-¿Cuál fue el peor momento durante la lesión?

-Creo que sobre todo al principio, porque nos jugábamos la liga de ascenso y, como todas, pues tenía muchas ganas de subir, quería aportar ese granito de arena y me lesioné justo antes de esa liga. Después, a principios de temporada, que queríamos jugar en Primera, pero ahí sí que es verdad que ya estaba intentando recuperarme, entrenando, y estaba mucho mejor que al principio, que entre la operación y demás pues estaba un poquito peor.

-¿Cómo has vivido tu vuelta?

-Bueno, pues cuando volví sentí mucha alegría, con muchas ganas de aportar cosas al equipo y de volver a sentirme futbolista, que después de un año se echa mucho de menos jugar los partidos y entrenar.

-¿Qué análisis haces de la temporada que ha hecho el equipo después de haber alcanzado la permanencia?

-Creo que el análisis es bueno porque hemos hecho un buen trabajo. Sí es verdad que se nos han escapado algunos puntos que no se nos deberían haber escapado, creo que deberíamos estar, por nuestro trabajo, un poco más arriba en la tabla. Pero bueno, teniendo en cuenta que hemos subido este año, que han venido muchas incorporaciones nuevas, creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo y que hemos logrado la permanencia que era el objetivo de la temporada, así que le doy una buena nota.

-¿Qué significa el derbi para ti? ¿Has notado un ambiente diferente esta semana?

-El derbi es un partido especial para todas. Yo, que llevo muchos años en el club, que soy sevillista, pues me tira mucho más ese partido y poder ganarlo. Y sí, creo que es una semana especial para el equipo, que todas trabajamos a tope siempre, pero es verdad que esta semana quizá con un poco más de ilusión porque es el derbi. Además, ya hemos conseguido el objetivo y vamos con mucha más ilusión que presión. Creo que va a ser un partido muy bonito y que todas tenemos muchas ganas de jugar.

-¿Qué supondría para ti marcar en el derbi y ganarlo?

-Sería un sueño, por así decirlo. Acabar la temporada ganando el derbi y que marque yo un gol pues sería muy bonito y una recompensa al trabajo que llevamos realizando todas y, en mi caso, de haber vuelto y marcar en el derbi. Allí se decidió el partido en un córner y creo que nos merecemos ganar el derbi por el trabajo que estamos haciendo.

-¿Lo celebraríais de una forma especial?

-Bueno, sí, quizá después el equipo lo celebraría junto. Es un partido bonito, que a todo el mundo le gusta ganar, pero tampoco... El objetivo ya se consiguió y lo celebraremos de una forma normal.

-A final de año terminas contrato, ¿tu intención es continuar en el Sevilla?

-Sí, claro. Todavía hay que sentarse a hablar, pero como te he dicho antes, soy muy sevillista, llevo muchos años en el club y me encantaría seguir aportando, porque es verdad que me ha dado mucha confianza siempre, en la lesión también me apoyaron mucho y quiero devolverles mi trabajo.

-¿Cómo valoras la apuesta del Sevilla por el fútbol femenino?

-Creo que desde el año pasado, la apuesta del Sevilla por el fútbol femenino ha aumentado mucho, este año lo hemos visto en muchos aspectos. Espero que el club siga apostando por nosotras y sigan mejorando nuestras condiciones. Creo que está apostando bastante bien y nos está dando mucho apoyo.

-¿Un deseo de cara al futuro?

-Como equipo, el año que viene sería muy bonito entrar en la Copa de la Reina y, personalmente, aspirar a lo máximo.

-¿Un sueño que quieras cumplir en tu carrera?

-Creo que como toda jugadora ir a la Selección Española sería un sueño y, en tema de equipo, jugar algún día la Champions.