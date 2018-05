Ben Yedder y Luis Muriel, al fin juntos

En la planificación sevillista, la delantera ha sido uno de los grandes borrones de Óscar Arias. El ansiado tercer delantero no llegó en verano -hubo que esperar a enero para traer a Sandro- y la pareja Muriel-Ben Yedder no ha cumplido con las expectativas (sólo 14 goles entre ambos en LaLiga). Pero lo cierto es que ni Berizzo, primero, ni Montella, después, intentaron formar con ellos una sociedad ofensiva con la que tratar de conseguir más réditos.

Hasta el pasado miércoles, de hecho, el colombiano y el francés no habían salido juntos de inicio en ninguno de los 56 encuentros oficiales disputados. Sí habían coincidido en el transcurso de muchos de ellos, pero ha sido Caparrós el primero que los ha juntado en un once, algo que Berizzo meditó, pero como solución de urgencia, como él mismo afirmó por septiembre, en la previa del duelo europeo ante el Maribor: "Es una opción latente, pueden jugar juntos. Esperamos no tener que recurrir a eso, pero cuando podamos y necesitemos remontar es una posibilidad".

Ante el Madrid, Ben Yedder actuó en punta y Muriel se colocó en banda izquierda, algo que tampoco había hecho de inicio en toda la temporada, pese a que sus cualidades, de potencia y zancada, parecen adaptarse mejor a ese puesto. Pero también actuaron en algunas fases como delanteros dentro de un 4-4-2, desplazándose Franco Vázquez a la zurda.

Con ambos, en cualquier caso, Caparrós consiguió el premio que buscaba, ya que entre los dos fabricaron el gol que abrió la lata ante el conjunto blanco, gracias a una dejada de cabeza del internacional cafetero que fue aprovechada por el ´pichichi´ sevillista para batir a Casilla y hacer el 1-0.