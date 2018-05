Caparrós, sobre el último derbi: "A veces se venden motos sin pintura".

Joaquín Caparrós ha comparecido ante los medios esta tarde, haciendo una mención especial al derbi de la ida, en el que el Betis venció por 3-5 en el Sánchez Pizjuán. Sobre esta 'manita' y sobre lo que se ha gestado alrededor, ha sentenciado que "muchas veces en el fútbol se venden motos sin pinturas. En el partido de ida el Sevilla remató 14 veces y el Betis 9. Yo cambiaba los datos en el partido de mañana".

En un papel que sacó durante su comparecencia, el técnico nervionense agregó más datos, como que el Betis hizo "más faltas (18 contra 16) y más despejes (52 frente a 9)" en el último derbi del 6 de enero.

Caparrós, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras el entrenamiento, indicó que "la gente se está recuperando" del esfuerzo del miércoles ante el Real Madrid en este mismo escenario, ya que "cuando ganas, el futbolista se recupera antes".

El utrerano advirtió de que "será un partido exigente, ellos juegan ante su público", aunque el Sevilla cuenta con "argumentos futbolísticos" para conseguir "una victoria".

Valorando el estado actual de su escuadra, ha apuntado que "el equipo está bien. Cuando vas ganando, la gente se recupera antes. Va a ser un partido exigente y vamos a intentar que nos salga todo como deseamos".

En cuanto a la decisión de que finalmente los sevillistas pudieran acceder al estadio para dar su último aliento al equipo de Nervión antes del decisivo derbi de mañana, el técnico ha explicado que "estábamos escuchando los cánticos de la gente fuera del estadio, hemos hablado con el presidente y hemos abierto. Ha sido bonito. Muchas veces hay que actuar en función de lo que uno cree que puede beneficiar".

Acerca de lo que debe hacer su equipo mañana y sus expectativas para el sábado, Caparrós ha sugerido que "lo que tenemos que intentar es darle mucha importancia al balón. Tenemos que hacer un partido exigente y ser un equipo valiente. Somos conscientes de que son importantes los puntos para nosotros. A ver si nos sale todo".

Al ser cuestionado por la suma de individualidades de los blanquirrojos, ha zanjado que "el fútbol es fútbol y es una suma de muchos. A Sarabia, Nzonzi... No les puedo decir que vayan en contra de lo que ellos saben hacer. Si no fueran datos reales, vosotros ahora mismo me diríais que no es verdad".

"Los datos están ahí. ¿Éste es el equipo -el Sevilla- de los 50 minutos?. Banega tiene un talento de elegidos, es internacional con Argentina, pero a veces, decimos algo en base a no sé qué. La experiencia me dicen que también los entrenadores nos equivocamos", añadió el preparador.

En cuanto a la intensidad que debe poner su equipo en defensa, ha destacado Caparrós que "lo importante es que haya la máxima deportiva. Esperemos que no haya ningún tipo de percance, pero en la disputa del encuentro tenemos que ir cada uno a defender el balón

Sobre su experiencia para estos duelos, ha sacado a relucir su amplio historial como entrenador, destacando que él ha dirigido "casi 500 partidos en Primera División. Puedo presumir que soy el sexto entrenador en la historia del fútbol que más partidos lleva en la categoría".

Preguntando por el último partido de Liga, Caparrós ha querido ser paciente con respecto al porvenir: "Tenemos que ir paso a paso. Este partido es muy importante. Ya he comentado que los derbis son especiales, eso es lo que hace grande a nuestra ciudad y que se viva el fútbol como se vive".

A la pregunta de si se veía dirigiendo un derbi a estas alturas, se ha sincerado Caparrós y ha señalado que "es verdad que veía difícil volver a dirigir en un derbi, pero nunca se sabe a dónde te puede llevar el futuro. Estoy con la ilusión del primer día"

En cuanto a lo que se puede esperar del partido de mañana: "Ya veremos mañana lo que hacemos. Tenemos que depender de nosotros. Yo no puedo venir aquí a cortar la creatividad de un futbolista. Creo que sería antinatural que les dijera cosas que ellos no pueden hacer por sus características".

En cuanto el estado físico de Jesús, que podría perderse el derbi, el técnico ha respondido que "está complicado, pero vamos a esperar hasta última hora".