Lenglet: "Caparrós nos da el extra necesario para el derbi"

Centrado en el final de temporada sevillista, en el que los de Nervión se juegan su presencia en Europa la próxima temporada, el francés Clément Lenglet prefiere eludir las distracciones y no oír hablar de renovaciones ni clubes interesados hasta que concluya la campaña, tal y como él mismo reconoce durante su entrevista con ED. Y es que aspectos tan importantes para cualquier futbolista como son su futuro o su posible presencia en el Mundial de Rusia de este verano son cuestiones secundarias para el galo hoy por hoy.

- ¿Ha notado la plantilla cambios con la llegada de Joaquín Caparrós al banquillo sevillista?

- Todo va bien de momento con Joaquín Caparrós. Ganamos los dos primeros partidos con él e intenta darnos alegría y positividad para cambiar las coas. Yo creo que sobre el campo hemos visto un cambio en la actitud, pero hay que seguir trabajando porque faltan encuentros que son muy, muy importantes. En cuanto al estilo también hemos notado el cambio, es diferente al de Montella. No digo que Vincenzo (Montella) hiciera un trabajo malo, pero cambiar sí que ha cambiado. También creo que cuando no ganas durante mucho tiempo hay que cambiar algunas cosas y, lógicamente, es más fácil cambiar al entrenador que a todos los jugadores. Hace las cosas distintas que Montella para cambiar la mentalidad.

- ¿Y lo está consiguiendo el técnico utrerano?

- Creo que vamos por buen camino, pero hay que seguir trabajando. Faltan dos ´finales´ y hay que ganarlas para conseguir la Europa League. Son partidos complicados con un único objetivo, ganar.

- Dos 'finales' que, además, serán las dos últimas oportunidades de Lenglet para convencer a Deschamps, seleccionador francés, de que merece estar en el Mundial de Rusia.

- No sé cómo va a salir el final de temporada, si el seleccionador mira mis partidos o no. Voy a intentar darlo todo, como siempre, e intentar hacer los mejores partidos para el Sevilla. Luego, si tengo suerte y el seleccionador quiere contar conmigo, sería un placer y una ilusión. Por el momento no pienso en eso, sólo en el Sevilla, que es lo más importante.

- Su temporada, vaya o no a Rusia, está siendo sensacional.

- Sí, creo que es mi mejor año en el fútbol profesional, aunque tampoco es que lleve muchos años jugando. De los cuatro años que llevo jugando, es mi mejor temporada. He jugado mucho, partidos importantes ante clubes de alto nivel y contra delanteros top. Mi temporada tiene altibajos, como la del equipo, pero creo que al final está siendo una buena temporada. Veremos al final cómo salen estos últimos partidos, pero estoy contento de mi campaña hasta ahora y espero que siga así en estos dos últimos partidos.

- Es el jugador de la plantilla que más minutos disputados acumula, con tres entrenadores distintos. No debe ser casualidad.

- Sí, es un orgullo para mí. Ahí está el trabajo que la gente y la afición ve, que los entrenadores y los distintos cuerpos técnicos han visto también. Yo estoy muy interesado en el trabajo diario y los místeres lo han visto también; intento darlo todo para el equipo.

- Y ahora el derbi. ¿Cómo lo prepara Caparrós?

- Joaquín es un sevillista hasta la muerte, como dice el himno, y nos da el extra de motivación que es importante para un partido como el derbi.

- ¿Afronta la plantilla el partido con ánimo de venganza tras la 'manita' de la primera vuelta?

- Queremos cambiar y la mejor manera para olvidar ese partido es ganar ahora, en la segunda vuelta. Hemos jugado muchos partidos y así también es más difícil estar arriba, compitiendo en todas las competiciones hasta abril. No es una excusa, porque podemos hacerlo, pero hay que seguir trabajando para jugar frente al Betis.

- ¿A qué jugador del Betis temen más en la plantilla?

- Hay que estar pendiente de todos, pues juegan muy bien al fútbol y meten muchos goles. Han llegado canteranos como Loren, que tiene mucho gol. También está Joaquín, que es muy bueno. Tienen muy buen equipo, pero nosotros también; por eso tenemos que centrarnos en nosotros y no pensar en el rival.

- En los últimos meses, además, demuestran ser un equipo más compacto, más hecho.

- Sí, tienen un entrenador con un estilo de juego muy distinto, que ya lo hacía bien con Las Palmas el año pasado. Sus equipos juegan bien y hay que estar muy pendientes de ellos. El Betis tiene calidad y puede hacerte gol en cualquier momento.

- El Sevilla, en cambio, ha pasado por tres entrenadores y estilos de juego diferentes en una sola temporada.

- Es una elección de la dirección y no puedo hablar mucho porque no tengo todos los datos para saber qué pasa. Pero claro que es difícil cambiar de entrenador y que hay que adaptarse. Por eso ha venido aquí Caparrós para los últimos cuatro partidos, porque tiene el Sevilla en el corazón y conoce cómo funciona este Sevilla mejor que nadie; ha venido para ayudarnos.

- ¿Le ha pasado factura al equipo el desgaste de la Champions?

- Sí, la verdad es que la Champions costó. Cuando juegas 17 ó 18 partidos más que otros equipos se nota en tus piernas. Pero no es una excusa, es cierto que hemos hecho partidos malos y que por eso no somos quintos ahora en la lucha por Europa.

- ¿Entiende la plantilla que sería un fracaso quedarse fuera de Europa esta temporada?

- Si no ocurriera, sería un fracaso sobre la Liga. Hemos hecho un gran trabajo en Champions y la Copa, si tú quitas la final, está muy bien también. Pero la Liga es muy importante para el Sevilla y estamos acostumbrados a jugar la Europa League desde hace muchos años, hay que conseguirla.

- Hablando de la final de Copa, ¿qué ocurrió esa noche?

- No sé... ¿Cansados? Tampoco. Cuando juegas una final siempre quieres ganar, pero hay veces que las cosas no te salen. Jugamos un partido malísimo y el Barcelona uno buenísimo. Si hubiéramos jugado un buen partido, habríamos tenido la oportunidad de ganar, pero jugando mal es imposible. Mira en Liga, hicimos un gran partido que se nos escapó sólo al final y porque Messi te cambia los encuentros. La final fue un partido muy malo por nuestra parte, es cierto.

- Aquello provocó la destitución de Óscar Arias y, una semana después, la de Montella. ¿Cómo encajó eso la plantilla?

- Nos duele, porque tú vienes trabajando con la gente desde hace tiempo y tienes amistad con ellos. Somos nosotros los únicos que sobre el campo podemos cambiar las cosas. Hemos jugado partidos malos y, al final, la gente que paga es siempre la gente que está en la dirección, no los jugadores.

- ¿Qué nota le pone a la temporada del Sevilla?

- Vamos a esperar mejor al final de la campaña, porque puede cambiar todo. Es difícil, si nos clasificamos para la Europa League... un 6,5. Si no nos clasificamos, mucho menos.

- ¿Y a su temporada particular, que nota le pondría?

- No sé. No me gusta ponerme una nota, eso es tarea de los periodistas (bromea).

- Pero son muchos los grandes clubes de Europa que le siguen de cerca, eso no es casualidad.

- Estoy orgulloso y entiendo a la gente que por la calle me dice 'No te vayas al Barça'. Pero la verdad es que yo no sé si me voy a ir o no. Espero hasta el final de temporada para tomar una decisión, porque estoy muy bien aquí. Estoy orgulloso de mi trabajo en Sevilla, no de los clubes interesados. La verdad es el trabajo sobre el campo y el campo es lo que te da oportunidades de crecer o no.