Rakitic: "Sería un gran sueño para mí poder volver a jugar con la camiseta del Sevilla"

En el club dieron por segura su continuidad, pero, al final, Ivan Rakitic (30) acabó marchándose al Fútbol Club Barcelona. El suizo-croata, no obstante, nunca ha dejado de hablar bien del club nervionense, del que dice sentir sus colores, habiendo dado muestras de ellos en innumerables ocasiones.



El ex del Schalke, con contrato en la entidad catalana hasta 2021, ha concedido una entrevista a beIN Sports en la que, aparte de resaltar que el doblete del Barça (Liga y Copa) "no vale menos por lo que pueda hacer el Real Madrid" en la Liga de Campeones, ha asegurado que por su mente pasa la idea de vestir de nuevo de blanquirrojo.



"Sería un gran sueño para mí poder volver a jugar con la camiseta del Sevilla", ha dicho el centrocampista.





?? ESTRENO | ¡@ivanrakitic protagonizará, mañana a las 22h, la primera entrega de El Personaje! #beINRakitic



? "El doblete no vale más ni menos según lo que haga el @realmadrid"



? "Sería un gran sueño jugar con la camiseta del @SevillaFC" pic.twitter.com/F5pWIFgYan — beIN SPORTS ESPAÑA (@beINSPORTSes) 10 de mayo de 2018