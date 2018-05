El pique del derbi sigue en Twitter con las cuentas oficiales

Del derbi se habla antes, durante y, por supuesto, después. El de hoy ha servido para que el Betis certifique que acabará la temporada por delante del Sevilla.



Aunque no ha sido de eso de lo que ha presumido el conjunto verdiblanco en su cuenta oficial. Sí de no haber perdido ninguno de los dos choques con los nervionenses. "Cuando no consiguen ganarte ninguno de los dos derbis de la temporada", ha escrito el equipo bético acompañando el texto de un vídeo de un juego de consola.





¿Ese videojuego se estrenó la última vez que ganasteis dos derbis en una misma campaña? Hace ya 23 temporadas... ¡¡¡Cómo pasa el tiempo!!! ??https://t.co/ay0m3LrvdQ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 12 de mayo de 2018

La respuesta del Sevilla no se ha hecho esperar y ha recordado el tiempo que hace que los béticos no ganan los dos derbis del curso.