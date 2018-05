Blanca Moreno: "Ganar el derbi sería un gran chute"

Empezó jugando en su barrio con nueve años y su modelo ha sido Andrés Iniesta. Blanca Moreno ha sido una pieza importante para conseguir el objetivo de la permanencia en el Sevilla Femenino. Valora de forma positiva la temporada del equipo y cree que el club está haciendo las cosas bien con la sección. La jugadora sevillista, que atiende la llamada de ESTADIO, desea continuar en el Sevilla el curso que viene y sueña con la llamada de la selección.

-¿Qué significa el derbi ¿El ambiente estos días en el vestuario ha sido diferente?

- Hombre, sí, es una semana especial, es un partido especial. Quien diga que no, para mí, se equivoca. Porque los dos equipos tenemos el objetivo conseguido, pero esa motivación que te transmite el derbi es diferente. Aunque siempre tenemos que salir a dar el máximo de nosotras, sea el partido que sea.

- Ha vestido las dos camisetas, la del Sevilla y la del Betis, ¿tendrá un sabor especial para usted por el hecho de haber defendido los colores de ambos equipos?

-Sí, es especial porque he jugado en el Betis, he compartido vestuario con compañeras de allí varios años. Claro que es especial, pero ahora mismo estoy en el Sevilla y yo quiero ganar este partido a muerte.

-¿Qué supondría marcar un gol ante el Betis?

-Para mí supondría algo muy especial, todavía no he conseguido ningún gol en Primera con el Sevilla y si es en este partido, pues lo celebraría. No sé por dónde saldría (risas).

-¿Y cómo sería el hecho de ganar un partido tan trascendente para el fútbol de esta ciudad?

-Nosotras estamos pensando en que vamos a ganar y creo que sería una motivación, un chute de adrenalina para todas. Porque como te digo es un partido especial y todas queremos ganarlo.

-El derbi de la primera vuelta estuvo marcado por un gol tempranero del Betis, ¿han sacado alguna conclusión de aquel encuentro de cara a esta vez?

-Sí, creo que tenemos que estar más tranquilas, que en ese partido estábamos un poco... No nerviosas, pero ellas llevan ya dos años en la categoría, para nosotras es nuestro primer año, nos conocíamos poco. Nosotras tenemos que estar tranquilas, confiar en que sabemos hacerlo. Que no nos marquen, por supuesto, y si podemos marcar que sea lo antes posible para tranquilizarnos.

-¿Cómo valora la apuesta del club por el fútbol femenino?

-Este año, yo he notado un cambio bastante bueno respecto al anterior. Tanto en la gente, cómo nos tratan, en los servicios que tenemos... He notado un cambio y espero que esto siga creciendo.

-Al final de temporada finaliza contrato, ¿qué tiene pensado para el año que viene?

-Yo todavía no sé nada. En mi caso, me gustaría seguir aquí. Estoy muy a gusto tanto con el cuerpo técnico como con mis compañeras, que creo que eso es importante. Me gustaría seguir aquí la temporada que viene.

-¿Un sueño que tenga en su carrera deportiva?

- Creo que ir a la selección es algo que toda jugadora quiere y, bueno, seguiremos trabajando a ver si algún día llega ese sueño.

-¿Tiene algún deseo de cara al futuro?

-Seguir aquí, por supuesto. Y el año que viene conseguir el objetivo, que sería entrar en la Copa de la Reina.

-¿Se atreve a dar un resultado?

- 2-1.