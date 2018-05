Omar Milanetto: "El Sevilla es un equipo top"

Estos días se decide en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán quién será el sucesor de Óscar Arias al frente de la dirección deportiva del Sevilla.

Uno de los mejor colocados es Omar Milanetto, exdirector deportivo del Genoa y que cuenta con predicamento dentro del club. Su experiencia, su conocimiento del mercado y su capacidad para encontrar talento joven y por explotar se identifican a la perfección con la idea del Sevilla para esta parcela.

ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con el italiano, quien ve en el Sevilla una gran opción para continuar con su carrera. "El Sevilla es un equipo top", resume Milanetto quien cuenta en sus años de gestión con aciertos como los de Perotti, Falqué, Pavoletti o Giovani Simeone.

Milanetto cuenta cuál es su idea de fútbol. "Siempre me ha gustado el fútbol español. Lo sigo mucho y he viajado mucho a España. Conozco muy bien al Sevilla. Me gustan los equipos que quieren ser protagonistas, pero que están bien armados", confiesa el que es considerado uno de los directores deportivos menos 'italianos' del país transalpino precisamente por esa idea de juego que tiene.

Ahora, espera una decisión final del Sevilla. "Es una posibilidad que está ahí. Hay otras. Veremos", finaliza.