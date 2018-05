El Barça da un paso al frente por Lenglet

Dani Alves, Adriano Correia, Seydou Keita, Ivan Rakitic... Son algunos de los futbolistas que explotaron su fútbol en el Sevilla y se acabaron marchándose al FC Barcelona en busca de una mejor proyección y de más títulos. Es la ruta que puede tomar Clément Lenglet en el próximo mercado estival según apunta hoy de nuevo Sport. El diario catalán asegura que que el conjunto culé está dispuesto a pagar su cláusula y se ha decidido a fichar al francés para la próxima temporada, aunque antes han intentado negociar una rebaja de los 30 millones que marca su claúsula, encontrándose con la negativa del Sevilla.

Los garrafales errores defensivos del pasado fin de semana frente al Levante han hecho saltar las alarmas y acelerar una posible operación por el central sevillista. Valverde confiaba en la pareja Vermaelen-Yerry Mina para el penúltimo partido de Liga y estos volvieron a dejar más dudas que otra cosa en el técnico culé.

El mismo medio informa Yerry Mina será cedido a algún equipo de LaLiga para que se adapte bien al juego español. Vermaelen se ha reivindicado en varios partidos en la presente campaña pero las lesiones no le han dejado tener continuidad. Aunque le queda un año más de contrato, en Can Barça se les ha acabado la paciencia con el belga y probablemente salga del club.

Por su parte, Umtiti se ha asentado y adaptado bien al equipo y al país, pero pide una revisión de contrato, aludiendo que otros equipos punteros de Europa están tras él, por lo que la continuidad del internacional francés no está asegurada al 100%. Por ahora, el único central asegurado para la próxima campaña es Piqué, que renovó el pasado mes de enero hasta 2022.

Tras los primeros rumores en la semana de la fina de la Copa, Lenglet hacía oídos sordos, ya que estaba centrado en el tramo final de Liga, pero ya con el Sevilla clasificado matemáticamente para las previas de la Europa League, todo puede acelerarse, tanto su renovación y mejora de contrato con el club de Nervión, como su posible salida. Según Sport, el francés tenía dudas de su llegada al Barça, pues podría estancarse en su evolución, pero parece que ha cambiado de idea y que se ve con opciones de luchar por la titularidad en la Ciudad Condal.

Su agente, Gregory Dakad, atendía a ESTADIO Deportivo hace pocos días y lo dejaba todo en el aire. "Le gusta mucho el club y la ciudad de Sevilla. Sí decide salir, será una decisión muy difícil parar él. Puedo prometerte que aún no sabe lo que quiere hacer. No puedo decir cuáles son los clubes interesados, pero sí que en España y en otros países hay clubes que quisieran encontrarnos. Pero hasta hoy, no hay nada", declaraba Dakad, sin dejar nada claro.

Lo cierto es que el Sevilla espera una reunión con el jugador, al que pretender convencer para renovar y mejorar su contrato y, por ende, subir su claúsula de rescisión hasta los 40 millones al menos.