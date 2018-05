Renato: "Ojalá se quede Caparrós"

Renato Dirnei, que cumple 39 años, ha hablado en SFC Radio. En su intervención, ha recordado su paso por el Sevilla y ha dado su opinión sobre la temporada del equipo.

El jugador asegura que sigue la actualidad de los de Nervión desde la distancia. "Desde que llegué a Brasil estoy siempre pendiente de Sevilla, siempre que pasan por la tele al Sevilla estoy ahí conectado. Soy un aficionado más del club? Me quedo con mucho orgullo con el cariño, estuve siete temporadas, las siete muy feliz. Siempre digo gracias al Sevilla FC por hacerme en Europa un futbolista muy grande". Además, demostró guardar un buen recuerdo de su etapa sevillista. "Creo que fue espectacular para mí, llegar a Europa y ser parte de una historia bonita como la del Sevilla FC y ganar seis títulos. Tuve la felicidad de salir del club con títulos y entrar en la historia", declaró.

El brasileño valoró la temporada del conjunto hispalense. "Yo tenía mucha ilusión este año, me quedé contento principalmente en Liga de Campeones, hizo un partidazo frente al Bayern de Munich, pero no pudo pasar, no pudo hacer un poco más de historia, pero me quedé contento con el equipo. En la Liga las cosas no salieron como deseaba, creo que el Sevilla podía llegar un poco más lejos, pero disputar otra vez Europa, creo que al club hay que felicitarle, porque es complicado llevar todos estos años siempre en puestos europeos, y el Sevilla lo está manteniendo. La ilusión va a ser muy grande el año que viene y el entrenador que está ahora ojalá se quede (risas). El Sevilla está en buenas manos", dijo con un claro guiño a Caparrós.

Renato mantiene un gran cariño por el técnico de Utrera y así lo dijo. "Fue quien me trajo, le tengo mucho cariño, fue el entrenador que me hizo crecer en el fútbol, entender lo que es el club, entender lo que es Sevilla. A Joaquín le estaré agradecido para siempre".

Por último, mandó un mensaje de optimismo a la afición. "Tengo un cariño muy grande por todos los aficionados, y a todos los sevillistas que tengamos una temporada 18/19 muy buena, llena de alegrías y que la Europa League pueda volver a Sevilla. Ojalá llegue la sexta", deseó.