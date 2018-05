El día que Milanetto 'fichó' a Banega

Con André Geraldes fuera de la carrera para la dirección deportiva del Sevilla por un caso de corrupción y Antonio Cordón fuera del alcance nervionense, el círculo se estrecha sobre Omar Milanetto, principal candidato a día de hoy para heredar la dirección deportiva nervionense.

El italiano cuenta con el aval de su trayectoria en su país. Allí es reconocido por su capacidad para encontrar talento joven, comprar bien y vender mejor. Unas aptitudes que se adaptan al dedillo a lo que busca el Sevilla.

Su amplio conocimiento del mercado -nacional e internacional- y de LaLiga española, a la que sigue cada semana, le sirvieron para concretar alguna de las contrataciones más importantes del Genoa en los últimos años. Conocer bien los años en los que finalizan los contratos de los futbolistas y estar atento a oportunidades es clave en un mundo cada vez más profesionalizado y Milanetto ha dado muestras de hacerlo en varias ocasiones.

Una de sus 'víctimas' fue el Sevilla. En una conversación informal con un miembro del equipo directivo del Inter de Milán, éste le dijo a Milanetto que buscaban un jugador capaz de mover al equipo, un centrocampista sobre el que aglutinar el fútbol interista: un cerebro. Milanetto propuso rápidamente el nombre de Banega. Su interlocutor no se había planteado la opción porque Banega era un futbolista importantísimo en el Sevilla y pensaba que pedirían demasiado dinero. Cuando Milanetto le dijo que acababa contrato no dio crédito. Luego pasó lo que pasó y Banega acabó yéndose al Inter por una cantidad irrisoria para un futbolista de su talla. Un 'fichaje' made in Milanetto.