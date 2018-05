Layún: "Quiero seguir en el Sevilla pero sé que toca esperar ahora"

Miguel Layún, lateral del Sevilla, jugará este fin de semana el que puede ser su último partido como nervionense. Tras llegar cedido por el Oporto en enero, ahora el Sevilla deberá decidir si ejecuta la opción de compra por el mexicano, cifrada en cinco millones de euros. "Yo estoy muy feliz, me he encontrado muy bien aquí, mi familia también, a nivel profesional también es un orgullo pertenecer al Sevilla, por eso estoy feliz en todos los aspectos", ha comentado para Deportes Cope Sevilla.

La continuidad de otros de los cedidos como Roque Mesa se da por hecha en el Sevilla, con Sandro habrá que negociar con el Everton pues no hay opción de compra y la de Layún está en el aire, aunque el mexicano espera seguir en Nervión: "Para ser sinceros creo que los tres nos queremos quedar, yo también a través de mi agente y directamente he hecho saber al club que mi intención es seguir aquí, firmar un contrato por más años, también soy consciente que es un momento donde hay que esperar a nivel directivo, pero saben que mi opción y lo que tengo en mente es seguir aquí".

Sobre la intención del club, donde están contentos con el rendimiento del lateral, Layún ha dicho: "No hay algo que me haga pensar que no, si fuera de esa manera ya se me hubiera expresado, pienso que estoy en un club que en ese sentido va de frente, si no estuvieran interesados creo que me lo hubieran dicho para poderme buscar otro equipo o elegir mi futuro, y eso no lo he recibibido, pero también es verdad que hasta que no se hable lo contrario, nos sentemos en la mesa y lo hablemos... Estoy en esa situación".

En cuanto al cambio de actitud con la llegada de Caparrós, el mexicano ha explicado: "Creo que lo principal ha sido que ha llegado con muchísima energía positiva, creyendo en nosotros, la manera de expresarse siempre transmite cosas positivas. Yo que logro tocar la fibra también, conectamos rápido por ahí. Al final logramos entrar en las previas de Europa League. Cambiamos la dinámica negativa, ahora nos encontramos en una situación totalmente diferente y eso ayuda en la confianza".

Su posición favorita: "Depende mucho de lo que busque el técnico, la realidad es que yo soy un lateral que me gusta incorporarme al ataque, me gusta participar en acciones ofensivas. En México jugué así y luego también más defensivo, como volante en ambas bandas... Al final depende del entrenador".

El futuro de Lenglet: "Es un fenómeno, es un chico con todas la condiciones para ser un excelente jugador, ya lo es, pero es muy joven, tiene una madurez difícil de encontrar en un chico de su edad. Siempre está concentrado en su trabajo, es uno de los jugadores con más proyección que puede haber hoy en día".

México está pendiente de Guardado: "Guardado se deja todo siempre, como compañero me encanta tenerlo en el equipo, no he podido hablar con él porque ya viajó para México. Es importante para nosotros que esté recuperado pronto, le he dejado un mensaje y espero que esté lo mejor posible lo antes posible y que sea fundamental y determinante como lo es siempre con la selección".

El ambiente del derbi: "Me ha encantado, ya sabía desde que llegue de esa rivalidad, esa picardía que tiene la gente aquí, la manera como viven las cosas, me encantó poder vivirlo en carne propia, tengo un par de amigos mexicanos que estaban en Madrid y les dije que cuando puedan que vengan, es una pasión que contagia a todo el mundo".