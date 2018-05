Perotti: "No volvería a Sevilla"

Diego Perotti, ex del Sevilla y actual jugador de la Roma, ha rechazado la posibilidad de volver al conjunto de Nervión cuando acabe contrato con los romanos en 2021.

En una entrevista en el programa 'Ataque Futbolero', el futbolista explicó sus razones para tal determinación de esta manera: "No volvería a Sevilla. He estado allí por muchos años y no me gustó cómo me fui. Regresar me haría revivir malos recuerdos que no me harían sentir mejor".

El argentino fue del Morón al Sevilla Atlético en la temporada 2007/2008. En febrero de 2009 debutó con el primer equipo blanquirrojo, bajo las órdenes de Manolo Jímenez. El jugador estuvo cinco años con contrato en el club, ganando una Copa del Rey y una UEFA en su trayectoria en Sevilla. Finalmente, en la 2014/2015 se despidió finalmente de los de Nervión y puso rumbo al Genoa, con un coste de traspaso de 350.000 euros para los genoveses.

El extremo argentino de 29 años, que ha entrado en la prelista de Sampaoli para el Mundial 2018 tras su gran temporada con la escuadra de Di Francesco, ha apuntado que su prioridad es "respetar el contrato con Roma. Si no quieren renovar, Boca siempre está en mi cabeza".